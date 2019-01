Annuncio

La pazzia di Antolina sarà al centro delle trame delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5. La furba biondina, infatti, ucciderà prima Don Amancio, poi tenterà di eliminare anche Elsa pur di non far scoprire la sua relazione clandestina con Jesus. Un comportamento che desterà i dubbi del marito Isaac.

Il Segreto: Antolina uccide Amancio e tenta di eliminare Elsa

Dagli spoiler de Il Segreto [VIDEO] si evince che la Laguna saboterà il matrimonio tra Isaac e Antolina, cercando di interrompere lo scambio delle fedi.

Un gesto che purtroppo non avrà il risultato sperato in quanto il falegname si rifiuterà di leggere la missiva incriminata. Don Anselmo, infatti, proclamerà i due marito e moglie davanti a Dio e gli uomini.

Lontano da Puente Viejo, Amancio troverà alcune lettere scritte tra Jesus e Antolina, dove apparirà chiaro che i due erano complici dei briganti che avevano mandato a monte il matrimonio tra Elsa ed il carpentiere. Il padre di Elsa, a questo punto, deciderà di recarsi a Puente Viejo, se non rimanesse vittima di un grave incidente a cavallo. Infatti sarà rinvenuto privo di conoscenza da Meliton, tanto da essere trasportato celermente dal dottor Zabaleta. Dopo alcuni giorni, l'uomo inviterà la figlia ad andare sul luogo dove ha avuto l'incidente per ritrovare le missive dopo essere uscito dal coma. Peccato che Antolina uccida l'uomo, dopo essersi introdotta in camera sua, approfittando dell'assenza di Elsa

Il Segreto, anticipazioni: la partenza di Elsa, Isaac dubita di Antolina

Le trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Antolina non contenta si recherà nel bosco, dove tenterà di uccidere la Laguna, gettandola nel lago insieme alle lettere.

Fortunatamente la Laguna sarà portata in salvo da Mauricio. Poi accuserà l'ex ancella di essere la responsabile della morte di suo padre dopo essere arrivata nel bel mezzo della veglia funebre. Ma tutti i presenti non crederanno alla versione di Elsa, tanto da pensare che sia solo frutto della sua immaginazione. Solo Consuelo, Marcela e Matias saranno gli unici a credere alla ragazza, la quale dovrà lasciare Puente Viejo per procedere alla sepoltura del papà nel loro paese natale.

Ma prima della partenza deciderà di avere un chiarimento con Isaac. Qui lo convincerà a chiedere ad Antolina, come mai sapesse i dettagli della morte di sua madre. Peccato che anche questa volta, l'ex domestica riuscirà a farla franca, in quanto si dimostrerà di essere offesa davanti alle insinuazioni del consorte. Dall'altro canto, Isaac concederà il beneficio del dubbio alla moglie, che inizierà ad ideare un altro piano, approfittando dell'addio momentaneo di Elsa. Infatti fingerà di sentirsi male in mezzo alla piazza di Puente Viejo. Un comportamento che scatenerà le perplessità di Consuelo, che non crederà affatto ai suoi malesseri.