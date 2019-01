Annuncio

Le anticipazioni della soap Il Segreto, relative alle puntate dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019 in onda in Spagna, riservano molti colpi di scena. Adela è tormentata dai dolori a causa di una scheggia che le si muove nel cervello. Il dottor Zabaleta confessa a Carmelo che sua moglie potrebbe morire entro poche ore. Intanto Julieta va nel bosco a cercare delle bacche che possano giovare alla maestra. La giovane viene però bloccata e violentata da Eustaquio e Lamberto Molero.

I due delinquenti abbandonano poi la loro vittima in un capanno in disuso. Nel frattempo alla Casona arriva lo zio Roberto, che è un carissimo amico della Castaneda. Alvaro torna dal suo viaggio lampo a Madrid e si rende conto di amare Elsa.

A causa del suo passato, il medico ha ora paura di amare.

Julieta scompare nel bosco

Adela soffre molto a causa di una scheggia che le si muove nel cervello. Secondo il dottor Zabaleta, la donna potrebbe non sopravvivere altre 24 ore [VIDEO]. Carmelo è quindi molto angosciato. Julieta, per alleviare la sofferenza di Adela, si reca nel bosco a raccogliere delle bacche. Dopo ore la giovane non è ancora tornata a casa. Saul va allora a chiedere informazioni a Consuelo che non ha idea di dove sia sua nipote. Interrogato da Saul, anche Prudencio non sa nulla della sua ex moglie.

Carmelo e Don Berengario sentono Molero vantarsi del male fatto a Julieta

Julieta è ancora introvabile. Il Leal e Don Berengario sentono un uomo vantarsi del male che lui e suo figlio Lamberto hanno appena fatto ad una giovane donna.

L'uomo è Eustaquio Molero che, con stolta fierezza, afferma di aver abusato di una ragazza e di averla poi abbandonata in una baracca. Carmelo non tollera come l'uomo si vanti del suo misfatto. La decisione del sindaco è drastica: afferra l'arma e fredda Eustaquio al primo colpo. Lamberto, accecato dalla rabbia, si getta allora contro Carmelo per ucciderlo. Berengario si mette tra i due e il colpo destinato al sindaco finisce contro il ragazzo. Entrambi i violentatori di Julieta ora sono morti.

Julieta chiede ai suoi due salvatori di non raccontare niente a Saul perché egli non sopporta il dolore. Berengario vorrebbe denunciare la morte dei due uomini alle autorità. Carmelo ritiene sia invece meglio far sparire i loro corpi senza rivelare nulla a nessuno. Il prelato, grazie anche alle suppliche di Julieta, si convince a occultare il tutto. Giunto poi alla locanda, il religioso rivela che Julieta è ricomparsa in paese e che sta bene. E che adesso la giovane è a casa con suo marito Saul.

Intanto Meliton comunica che non c'è ancora alcuna sono novità sul Molero.

Roberto raggiunge Maria alla Casona

Maria viene raggiunta da Roberto, un suo caro amico cubano, alla Casona. La felicità della [VIDEO]Castaneda nel rivederlo è evidente. Ella lo accoglie infatti abbracciandolo con slancio. Beltran ed Esperanza adorano lo zio Roberto. Il figlio di Olmo, che stava per dichiararsi a Maria, inizia ad essere geloso del cubano. Intanto Alvaro ritorna dal suo breve viaggio nella capitale e ringrazia Elsa. Con i soldi che lei gli ha donato ha saldato il suo vecchio debito. Il nuovo medico di Puente Viejo ama Elsa ma è spaventato dai suoi stessi sentimenti a causa del suo passato burrascoso.