Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica più amata dagli italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Julieta e Saul, interpretati da Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia, appena ritrovata, subirà un torto da Raimundo e da suo nipote Gonzalo.

Il Segreto, anticipazioni: Saul salva Raimundo e Francisca

Julieta e Saul Ortega torneranno a far parlare di sé nelle nuove puntate de Il Segreto [VIDEO], in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Tutto inizierà quando la Uriarte scoprirà che Saul è ancora vivo, quando starà per uccidere suo marito Prudencio, ritenuto responsabile della morte dello stesso fratello.

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Saul confesserà a Julieta di essere sopravvissuto grazie ad alcuni pescatori, che l'avevano trovato ferito gravemente nel fiume.

I primi giorni l'Ortega si nasconderà nell'enoteca di Fè, fino a quando la consorte deciderà di aiutare Mauricio (Mario Zorilla) e Fernando (Carlos Serrano) a liberare Donna Francisca e suo marito Raimundo dalla detenzione in manicomio. Fortunatamente Saul riuscirà a liberare la coppia di anziani dalle mani del terribile Fulgencio Montenegro, il quale morirà per colpa di Fernando Mesia.

Il Segreto: Raimundo butta fuori di casa Julieta e Saul

Le trame de Il Segreto in onda nelle prossime settimane svelano che Saul deciderà di costituirsi a Carmelo Leal, in quanto ricercato per la morte di Ignacio Valquero, il padre dell'amata. Fortunatamente Fernando Mesia, grazie alla sue conoscenze, farà in modo che gli avvocati dichiarino l'Ortega innocente, in quanto ha agito per legittima difesa contro Valquero.

Gonzalo, nel frattempo, comincerà a comportarsi in modo strano [VIDEO] dopo il presunto omicidio di Donna Francisca: a proposito il marito di Maria pretenderà che il Mesia, tenga la bocca chiusa e gli fornisca la parte dell'eredità della moglie. Julieta e Saul, a questo punto, appariranno molto sospettosi tanto da farsi aiutare addirittura da Prudencio per risolvere l'enigma. I tre, infatti, convinceranno Raimundo a non fidarsi delle parole di Gonzalo. Ma ecco che il vecchio locandiere pretenderà che la Uriarte e Saul abbandonino la Villa il prima possibile, disapprovando la loro convivenza peccaminosa. Per tale ragione la coppia resterà stupita dalla richiesta di Raimundo, tanto da convincerlo a fare marcia indietro. Una richiesta che non avrà il risultato sperato, mentre Prudencio chiederà di avere un incontro prima della loro partenza definitiva.