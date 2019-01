Annuncio

Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera diretta da Aurora Guerra, che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Samuel Alday, interpretato da Juan Gareda. Il figlio di Jaime Alday, infatti, apprenderà una verità spiazzante dalla moglie Blanca.

Una Vita, trame: Diego e Olga diventano una coppia

Samuel Alday e Blanca Dicenta torneranno a far parlare di loro nelle puntate di Una Vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Tutto inizierà quando Ursula Dicenta ordinerà ad Olga di conquistare il cuore di Diego. La vecchia istitutrice, infatti, avrà intenzione di allevare il bambino [VIDEO] che aspetta Blanca e manipolare Samuel a suo piacimento.

Ma ecco che Olga comincerà a provare qualcosa nei confronti di Diego, il quale dimostrerà di non esserne indifferente. Infatti i due si avvicineranno sempre di più, tanto da scambiarsi alcuni baci. Inoltre trascorreranno insieme una notte di passione, nonostante il divieto di Ursula. Diego, intanto, si recherà ad un evento organizzato in onore di suo padre Jaime, in compagnia di Olga in modo che Blanca capisca che ha voltato pagina.

Una Vita, anticipazioni: Blanca ama Diego

Dagli spoiler delle puntate [VIDEO]di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Blanca dimostrerà di essere molto gelosa della nuova relazione della gemella: a proposito la moglie di Samuel Alday dirà alla sorellina che Diego è un bugiardo, in quanto è innamorato di lei. La discussione sarà purtroppo spiata da Samuel, il quale chiederà spiegazioni convincenti alla moglie.

Il minore degli Alday, a questo punto, avrà una spiacevole sorpresa, quando Blanca gli confesserà di non aver mai smesso di amare suo fratello. Per tale ragione Samuel apparirà molto deluso dal comportamento della consorte, la quale ha finto di essere una moglie fedele durante il loro matrimonio.

Dopodiché il giovane chiederà un po di tempo a Blanca per riflettere. Infatti deciderà di confessare i suoi patemi d'animo a Liberto, il quale lo inviterà a non lasciare Acacias 38 per il bambino che sta per venire alla luce. I telespettatori dello sceneggiato spagnolo scopriranno che il giovane sceglierà di rimanere nel vecchio quartiere e lottare con le unghie ed i denti per la famiglia in arrivo. Cosa succederà quando Samuel scoprirà che sua moglie nutre dei dubbi sulla paternità del bambino che attende? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.