Annuncio

Annuncio

L’appassionante telenovela spagnola “Il Segreto” [VIDEO]ambientata a Puente Viejo, è sempre pronta a stupire. Purtroppo nei prossimi episodi italiani che i telespettatori vedranno soltanto tra qualche mese, una new entry dimostrerà di essere sempre più pericolosa. Si tratta di Antolina (Maria Lima), che continuerà a lottare per poter avere Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) tutto per sé. L’ex domestica stanca di non essere considerata dal marito, si vendicherà facendogli fallire un importante incarico lavorativo.

Purtroppo così facendo, la rivale di Elsa Laguna farà andare in rovina il consorte, dato che lo ridurrà sul lastrico.

Il Segreto: il decesso di Amancio, Elsa inganna Antolina

Nelle puntate che andranno in onda [VIDEO] sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, la nuova protagonista Antolina dopo aver convolato a nozze con Isaac grazie ad un inganno, ovvero facendogli credere di aspettare un figlio da lui, si macchierà le mani di sangue.

Advertisement

L’ex domestica metterà fine all’esistenza di Amancio, per impedirgli di svelare ai compaesani ciò che ha scoperto su di lei. In particolare il padre di Elsa passerà a miglior vita dopo aver trovato delle lettere d’amore scritte da Antolina per il suo defunto figlio Jesus: tramite queste epistole si scoprirà che la responsabile dell’attentato avvenuto durante il mancato matrimonio tra il Guerrero e la Laguna è proprio l’ex ancella. Antolina dopo aver ucciso Amancio, tenterà di sbarazzarsi anche di Elsa, che per fortuna dopo essere stata ferita gravemente verrà messa in salvo da Mauricio. La Laguna nel corso della veglia funebre del padre accuserà la moglie di Isaac di essere la responsabile del lutto, e di tutte le disgrazie che le sono capitate. A quel punto Elsa sarà costretta a lasciare il paese ma soltanto per qualche giorno, a causa della scomparsa del padre, ma ad Antolina farà credere di non fare più ritorno a Puente Viejo per smascherarla una volta per tutte.

Advertisement

I migliori video del giorno

Quest’ultima nonostante esulterà di gioia per la trasferta della rivale, non sarà soddisfatta a causa della mancanza di attenzioni da parte del marito.

Isaac rimane senza soldi, i sospetti della Laguna

Isaac per non pensare ad Elsa, si dedicherà soltanto al lavoro, precisamente a costruire una biblioteca per un marchese. A questo punto Antolina non potendo scaricare la sua rabbia verso la Laguna, si sfogherà distruggendo tutto il materiale che il Guerrero ha appena acquistato con un fiammifero. L’ex domestica commetterà l’ennesima pazzia quando il marito si troverà a La Puebla, e giustificherà il suo gesto precisando di aver agito in tale modo per non avere ulteriori problemi con la sua gravidanza su richiesta del suo medico. Isaac non appena scoprirà che la moglie ha mandato in fumo il suo nuovo incarico entrerà in crisi, anche perché dovrà ancora dare a Matias il denaro che ha pagato al posto suo per non farlo ritornare nell’esercito. Purtroppo la situazione si complicherà ancora di più, perché Isaac rimarrà senza soldi a causa della moglie.

Nel frattempo Elsa dopo essere venuta a conoscenza da Consuelo dell’incendio avvenuto a casa di Isaac, sospetterà che la responsabile della sciagura potrebbe essere Antolina. I dubbi di Laguna aumenteranno, quando scoprirà anche che la sua ex ancella tratta in un bruttissimo modo Faustina.