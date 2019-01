Annuncio

Annuncio

La popolare soap opera di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO], nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna questa settimana, Trini Crespo, dopo aver subìto diversi malesseri legati alla gravidanza, diventerà finalmente mamma, ma purtroppo il suo stato di salute non migliorerà, nemmeno dopo il parto. Celia Alvarez Hermoso, invece, ancora molto scossa a causa del recente aborto avuto, non avrà nessuna intenzione di raggiungere il figlio adottivo Tano insieme al marito Felipe.

Una Vita: Celia rifiuta la proposta di Felipe, Trini dà alla luce Milagros

Le anticipazioni degli episodi [VIDEO] che andranno in onda sull’emittente televisiva iberica dal 28 gennaio dall’1 febbraio 2019, ci dicono che Felipe programmerà a sorpresa un viaggio in Inghilterra, per consentire a Celia di dimenticare per un po’ i problemi avuti.

Advertisement

Purtroppo quest’ultima si rifiuterà di andare a trovare il figlio adottivo Tano, davanti alla presenza di Trini. Intanto Tito, dopo essere stato respinto dagli abitanti come eroe, vincerà un combattimento. Alcuni uomini misteriosi si presenteranno a La Deliciosa per Tito. Celia e Trini faranno un’offerta alla vergine, mentre Telmo andrà a visitare Ursula che gli dirà che un mendicante avrebbe assistito all’omicidio di Fray Guillermo. Purtroppo la Crespo avrà una nuova crisi che metterà in pericolo la sua vita. La moglie di Ramon sarà costretta a sottoporsi ad un’operazione per riuscire a partorire il prima possibile. Mendez farà delle domande ad Agustina e Cesareo riguardo al mendicante: la cameriera, con le sue risposte, farà sospettare il commissario. Felipe comunicherà ad Inigo di aver perso Tito.

Advertisement

I migliori video del giorno

Quest’ultimo, nel frattempo, firmerà un contratto con Salvador Borras. Jimeno Batán impedirà a Samuel di fuggire da Acacias 38 e interrogherà Cesareo. L’intervento di Trini sarà un successo, perché darà alla luce Milagros: Celia non si separerà dalla bambina, come se fosse sua figlia. I Palacios faranno ritorno a casa con la figlia, ma purtroppo la Crespo si sentirà di nuovo male.

Agustina viene minacciata, Ursula perde la speranza

Telmo avrà un duro confronto con Espineira, dato che lo accuserà di aver ucciso il mendicante; quest’ultimo inviterà il parroco ad attaccare Lucia. Inigo cercherà di far provare compassione a Salvador Borrás per Tito, ma non ci riuscirà perché l’uomo sarà insensibile. Samuel fisserà un appuntamento con l’avvocato Alvarez Hermoso a casa degli Hildago, per parlare con Lucia: purtroppo il marito di Celia non avrà intenzione di sostenere l’Alday. Samuel si allontanerà bruscamente, prima di ringraziare Lucia. Successivamente Telmo deciderà di dire ad Agustina ciò che sa, senza accorgersi di essere spiato da Edge.

Quest’ultimo minaccerà di morte la cameriera, invece le cose si metteranno male per Ursula. Agustina confesserà a Fabiana di aver visto un ragazzo sospetto che potrebbe essere l'assassino di Fray Guillermo. Inigo, dopo aver scoperto insieme alla sorella che Salvador Borrás è uno sfruttatore, sarà disposto a salvare Tito, ma non saprà dove si trova. L’atteggiamento morboso di Celia con la piccola Milagros inizierà a generare un certo malessere a Ramon e Trini. Jacinto, dopo aver appreso che Marcelina vuole lasciare il paese, le chiederà di non andare a Saragozza. Inigo organizzerà un incontro con Salvador Borrás, e gli farà una proposta generosa per il contratto di Tito: purtroppo il promotore chiederà al fratello di Flora un importo sproporzionato. Telmo andrà a trovare la Dicenta in prigione facendole perdere la speranza. Jacinto se ne andrà dal quartiere per poter chiarire con il suo amico Ovidia. Carmen darà i soldi a Samuel per poter pagare Jimeno: sfortunatamente, quest’ultimo non sarà soddisfatto. Per finire Agustina, dopo aver parlato con Fabiana al telefono, dirà a Lucia di essere disposta a rivelare alla polizia la verità sul decesso di Fray Guillermo.