Cosa sta succedendo tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Sono stati gli attenti fan di lui a notare un improvviso "gelo" che è calato tra i due su Instagram poche ore fa, quando hanno smesso reciprocamente di seguirsi [VIDEO]. Se il cantante del duo Benji&Fede si dice abbia addirittura eliminato i "like" e i commenti che aveva messo alle ultime foto della compagna, quest'ultima nella notte ha fatto un gesto che ha spiazzato tutti: ha ricominciato a tenere d'occhio la sua dolce metà sui social network.

Come mai?

La Di Benedetto di nuovo single? L'indiscrezione

Soltanto poche settimane fa, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno usato i social network per celebrare i loro primi sei mesi insieme; oggi, a distanza di poco tempo da quel romantico momento, si dice che la coppia stia affrontando una brutta crisi.

Ad accendere il Gossip sull'amore tra la showgirl e il cantante, sono state le più attente fan di lui che si sono accorte di un gesto inaspettato che hanno fatto entrambi i piccioncini: hanno smesso di seguirsi su Instagram.

"Ma per quale motivo Paola e Fede non si seguono più?", "Raga, Fede non segue più Paola e Paola non segue più Fede, che sta succedendo?", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti sul web dai sostenitori del ragazzo nelle scorse ore.

La mossa che hanno fatto i protagonisti di questa storia da copertina, ha spiazzato davvero tutti: nessuno si aspettava che, da un momento all'altro, calasse il gelo più totale tra i due giovani, soprattutto dopo i tanti bei momenti che hanno condiviso di recente.

Chi segue con attenzione il componente del duo Benji&Fede, inoltre, ha fatto sapere che Rossi ha anche fatto sparire i "like" e i commenti che aveva messo alle ultime foto caricate dalla Di Benedetto su Instagram, portando tanti a pensare di voler cancellare drasticamente dalla sua vita, reale e virtuale, la fidanzata.

Paola si riavvicina a Federico nella notte

A circa 24 ore dalla diffusione del gossip sulla crisi che ci sarebbe in corso tra lei e il compagno, Paola Di Benedetto ha fatto un gesto che ha rimesso tutto in discussione; la scorsa notte, infatti, la soubrette ha ricominciato a seguire Federico su Instagram.

I fan del cantante di Benji&Fede fanno sapere che la mossa dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi [VIDEO], per il momento non è stata ricambiata dal loro beniamino, che attualmente si trova in America per alcuni nuovi progetti di lavoro. Come mai la veneta ha deciso di riavvicinarsi, seppur virtualmente, al fidanzato ma non è stata contraccambiata?

Chi si è affezionato a questa coppia negli ultimi mesi, spera che si tratti solo di un momento no facilmente superabile quando Rossi tornerà a casa e quindi tra le braccia della sua Paola.