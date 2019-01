Annuncio

Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore' che riserva diverse novità ai milioni di telespettatori italiani [VIDEO] che la seguono. L'attenzione principale nelle prossime settimane verrà rivolta intorno alla famiglia Guarnieri alle prese con decisioni importanti. Si avverte infatti la preoccupazione per Riccardo. Quest'ultimo ha accettato di andare a lavorare nell'azienda del padre, sebbene non trovi gli stimoli giusti.

Riccardo ha un rapporto complesso con il padre, in quanto il genitore non prende nella giusta considerazione le proposte del figlio. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che Marta si organizza riguardo al catalogo del Paradiso Market al punto che chiede alle Veneri di posare come modelle in merito al progetto di Vittorio.

Quest'ultimo ha avuto in mente l'idea di avviare una vendita per corrispondenza ma prima di far partire questa iniziativa, il Conti ha bisogno del parere di Umberto. L'incontro con il socio provoca la rabbia di Vittorio in quanto a villa Guarnieri si presenta anche Andreina mentre Tina non si dimostra contenta del nuovo maestro di canto.

Marta intenzionata ad assumere Riccardo al Paradiso

Nel frattempo Salvatore è preoccupato per il destino di Elena (Giulia Petrungaro) che ha deciso di lasciare il posto di lavoro alla caffetteria dopo la fine della storia con Antonio. Salvatore chiede aiuto ad Anita per orientare la giovane donna nella ricerca di un impiego mentre Marta assume il fratello al Paradiso. La donna è convinta di questa scelta dopo che Riccardo ha avuto un ruolo rilevante per aiutare Vittorio a concludere una trattativa di successo.

Il Festival di Sanremo sta per iniziare e a casa Cattaneo si presentano Tina, Gabriella e Roberta che inizia ad avere un rapporto speciale con Federico.

Silvia preoccupata per il destino di Riccardo in preda alla disperazione

Intanto Tina non vuole abbandonare la passione per il canto e va alla ricerca di un maestro che possa essere all'altezza di Recalcati; Roberta si reca al Paradiso incaricata dai genitori di fare degli acquisti. Vittorio (Alessandro Tersigni) ha in mente una nuova idea che può rivelarsi determinante per permettere il miglioramento del magazzino [VIDEO]. Infine Silvia parla con Luciano ed è preoccupata per Riccardo (Enrico Oetiker) ma la figlia non ha intenzione di perdonare il ragazzo.