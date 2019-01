Annuncio

Continua ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati la telenovela “Il Segreto” [VIDEO]. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, a causa della differenza di trasmissione italiana e spagnola, si tornerà a parlare di due storici personaggi che si sono dati alla fuga per non finire in prigione nuovamente. Si tratta di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda, che dopo essersi sbarazzati del generale Perez De Ayala si sono trasferiti in Francia. Le anticipazioni ci dicono che Gonzalo Castro, dopo aver inscenato il finto decesso di Francisca Montenegro con la complicità del nonno Raimundo Ulloa, farà una gravissima accusa.

In particolare l’ex sacerdote accuserà il rivale Fernando Mesia di essere il rapitore dei suoceri.

Il Segreto: la finta morte di Francisca, Fernando inganna il marito di Maria

Negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato, avete sicuramente letto che tra qualche puntata i telespettatori [VIDEO] italiani assisteranno all’inaspettato ritorno di un altro personaggio dopo Fernando Mesia.

Si tratta di Gonzalo Castro, che ritornerà a Puente Viejo con l’intenzione di uccidere la responsabile del presunto decesso della figlia Esperanza e del nipote Beltran. Il marito di Maria Castaneda farà credere al figlio del defunto Olmo di aver messo fine all’esistenza di Francisca Montenegro con la complicità di Raimundo Ulloa, che fingerà di essere distrutto per l'improvvisa perdita della moglie. Fernando cadrà nella trappola dell’ex sacerdote, dato che accetterà di non denunciarlo per il delitto commesso. A seguito del finto funerale della dark lady, Gonzalo chiederà al Mesia di voler ricevere l’eredità della Montenegro che spetta a sua moglie. Purtroppo l’ex genero di Emilia e Alfonso ingannerà il rivale, consegnandogli degli assegni falsi. In realtà Fernando avrà un obiettivo da portare al termine, perché spererà di poter riabbracciare Maria non appena Gonzalo se ne andrà via dal quartiere spagnolo.

Il timore di Fè, Gonzalo sospetta che il Mesia ha sequestrato i suoceri

Il piano del Mesia non andrà a buon fine, dato che Gonzalo gli dirà a gran sorpresa di dover rimandare la sua partenza, perché Emilia e Alfonso, da quando si sono allontanati da Puente Viejo, non si sono fatti sentire. In seguito Fernando per dimostrare di non essere implicato con la scomparsa dei genitori di Maria, dirà al Castro di essere disposto a rintracciarli. Nel frattempo Fè, dopo aver notato che Gonzalo da quando ha rimesso piede nel suo paese natale trascorre molto tempo con il figlio del defunto Olmo, inizierà a temere che i due nemici stanno tramando qualcosa. Julieta invece rivelerà a Saul che, grazie ad una discussione che ha ascoltato, ha capito che l’ex sacerdote e Fernando vogliono mettere le mani sul patrimonio di Francisca. Per finire, Gonzalo dirà a Mauricio che il Mesia è il responsabile del rapimento di Alfonso ed Emilia. Il maggiore degli Ortega e la Uriarte invece decideranno di affrontare l’Ulloa per fargli delle domande sul nipote.