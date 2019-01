Annuncio

Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulle trame dello sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, [VIDEO]nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nei prossimi mesi su Canale 5 ci sarà il ritorno inaspettato di Gonzalo Castro, che darà avvio a dei cambiamenti. Il marito di Maria Castaneda, dopo aver rimesso piede nel suo paese natale, si alleerà con il nonno Raimundo Ulloa per sbarazzarsi una volta per tutte del nemico Fernando Mesia. Per riuscire nell'intento senza nessuna complicazione, l’ex locandiere farà una strana richiesta a Julieta Uriarte e Saul Ortega.

Il padre di Emilia in realtà obbligherà l’eroina di Puente Viejo e il fratello di Prudencio ad andarsene dalla villa della sua amata. Quest’ultimo impedirà alla moglie di tornare a vivere dalla nonna, dicendole di essere finalmente disposto a divorziare da lei.

Raimundo caccia Julieta e Saul dalla villa, Prudencio deciso ad annullare il suo matrimonio

Tra qualche mese i telespettatori [VIDEO] italiani assisteranno ad una scena clamorosa. Si tratta di quella con protagonista Raimundo Ulloa, che dopo aver inscenato il decesso della moglie Francisca, con l’aiuto del nipote Gonzalo per mettere fuori gioco Fernando, si scaglierà contro Saul e Julieta. Tutto inizierà quando quest’ultima e il maggiore degli Ortega consiglieranno all’ex locandiere di non fidarsi del Mesia e del nipote. A quel punto il padre di Emilia, per impedire alla nipote di Consuelo e al fratello di Prudencio di scoprire la sua alleanza con Gonzalo, gli dirà di non gradire la loro convivenza e soprattutto gli ordinerà di lasciare la villa al più presto. Proprio quando l’eroina di Puente Viejo e il suo amato saranno sul punto di abbandonare la casona della Montenegro, ci sarà un colpo di scena inaspettato.

In particolare, il minore degli Ortega annuncerà alla moglie di aver avviato le pratiche per annullare il loro matrimonio alla Sacra Rota, per mettere fine ai pettegolezzi sul suo tradimento, a causa della tresca clandestina che ha con suo fratello.

Consuelo mette in guardia la nipote, l’Ulloa su tutte le furie

Inoltre, Prudencio sottolineerà alla consorte di poter rimanere nel loro tetto coniugale fino a quando non si separeranno in modo definitivo. Julieta si adeguerà subito alla volontà del marito, e tirerà un sospiro di sollievo, perché penserà che, grazie al consenso di Fernando, il padre di Emilia non potrà può cacciare lei e Saul. A quel punto, la Uriarte annuncerà a tutti gli abitanti che presto lei e il maggiore degli Ortega si potranno amare alla luce del sole, ma alla nonna Consuelo darà una brutta notizia, ovvero quella di dover continuare a vivere ancora con il consorte. Quest’ultima metterà in guardia la nipote, dato che le dirà di non fidarsi ciecamente di Prudencio, a causa delle pazzie che ha commesso contro di loro.

Purtroppo la situazione si complicherà di nuovo, perché Raimundo, non appena verrà a sapere che Saul e Julieta non hanno ancora lasciato la proprietà di Francisca, li affronterà ancora una volta.