Le avventure dello sceneggiato iberico “Una Vita”, trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset, continuano a sorprendere. Gli spoiler riguardanti gli episodi che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi annunciano che Ursula Dicenta continuerà a fare del male agli Alday. L’ex educatrice della defunta Cayetana stringerà una pericolosa alleanza con la secondogenita Olga, dato che dopo averla spinta a gettarsi tra le braccia del figliastro Diego (Ruben De Eguia), le chiederà di uccidere lo stesso.

Purtroppo la diabolica sorella di Blanca, dopo un’iniziale titubanza, acconsentirà alla richiesta della madre, decidendo di somministrare una pozione velenosa nei medicinali del minore degli Alday.

Diego si confida con il padre, Olga scopre che il fratello di Samuel è malato

Nelle puntate che i telespettatori [VIDEO] italiani vedranno tra qualche mese, Diego Alday dopo aver avuto numerosi malesseri anche in pubblico farà una confessione sconvolgente al padre Jaime. Il fratello di Samuel, mentre farà visita al genitore ormai in stato di incoscienza, gli dirà di avere pochi giorni di vita e per finire gli chiederà perdono per non poterlo difendere dalla malvagia Ursula, proprio a causa della sua grave malattia. Purtroppo, quest’ultima verrà a conoscenza che lo scomodo figliastro è ad un passo della morte, grazie ad un dottore. Inoltre l’ex educatrice scoprirà che il secondogenito di suo marito non vuole essere visitato dal medico. Intanto, il cognato di Blanca si sentirà sempre più male, infatti in diverse occasioni perderà i sensi, al punto da non riuscire a muovere nemmeno le mani.

La vicenda diventerà sempre più intrigante, perché Olga essendo stata incaricata dalla madre per impedire a Diego di riavvicinarsi alla sorella, trascorrerà parecchio tempo in compagnia dell’ammalato e nel corso della notte non farà fatica a notare che ha degli strani lividi nelle spalle.

Ursula fa una richiesta alla secondogenita, la sorella di Blanca accetta di uccidere Diego

La secondogenita di Ursula tenterà di scoprire quali sono le condizioni di salute di Diego: quest’ultimo purtroppo dirà alla sua corteggiatrice di voler rimanere da solo, e soprattutto le ordinerà di lasciare il suo appartamento. La Dicenta non appena avrà la conferma che il suo figliastro potrebbe morire veramente, farà credere alla secondogenita che Diego si è concesso a lei soltanto per dimenticare Blanca. Purtroppo Olga dopo aver ascoltato le parole della madre, le ribadirà di voler continuare ad aiutarla nel suo piano contro il figlio che la sorella aspetta. A questo punto Ursula approfitterà della situazione per fare un’altra terribile richiesta alla figlia minore, dato che la inviterà a mettere fine all’esistenza di Diego somministrandogli un potente veleno. Inizialmente Olga tenterà di non adeguarsi alla volontà della madre, ma poi accetterà di sbarazzarsi dell’uomo di cui si è innamorata.