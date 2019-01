Annuncio

Tra un paio di mesi partirà la quarta stagione della seguitissima Serie TV ''Gomorra'', ispirata al mondo descritto da Roberto Saviano nell'omonimo romanzo, che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico da casa. La quarta serie partirà su Sky Atlantic il 29 marzo 2019 e sarà composta da un totale di 12 episodi distribuiti in sei puntate. La serie è prodotta da Sky, Cattleya e Fandango con la partecipazione di Beta Film. La nuova serie partirà esattamente dal punto in cui si è interrotta la precedente, ovvero dalla morte di Ciro (Marco D’Amore) sulla barca al largo di Napoli sotto lo sguardo incredulo di Genny Savastano.

I protagonisti della quarta serie oltre a Genny, interpretato da Salvatore Esposito, saranno Patrizia, interpretata da Cristiana Dell’Anna, Enzo, impersonato da Arturo Muselli, Valerio [VIDEO], Loris de Luna, e Azzurra , la moglie di Savastano interpretata dalla giovane Ivana Lotito.

Trama del trailer della quarta serie

Dopo la morte di Ciro, Genny si ritrova privo di punti di riferimento ed è proprio dopo questa grande perdita che il giovane si ritrova a dover combattere da solo. Nonostante sia sopravvissuto in quella tragica notte in cui il suo amico di sempre ha trovato la morte, qualcosa in lui è cambiato per sempre. Savastano, ormai solo e senza Ciro, si pone come unico obiettivo quello di proteggere la sua famiglia e per portarlo a termine si ritroverà a prendere decisioni non del tutto semplici. Nella quarta stagione, si spingerà fino a Londra e con il supporto di sua moglie Azzurra metterà in gioco tutte le sue finanze, ma ben presto il rapporto con la donna si comprometterà proprio a causa del suo posizionamento negli affari. Inoltre Genny sarà impegnato anche a ristabilire un nuovo equilibrio con Patrizia, proprio quando al centro di Napoli [VIDEO] Enzo e Valerio continuano ad estendere il loro dominio in maniera del tutto indisturbata, ma anche per loro sono in serbo dei veri e propri scossoni nel corso degli episodi.

La serie sarà ambientata oltre che a Napoli anche a Londra, Bologna e Reggio Emilia.

Marco D’Amore e il suo nuovo ruolo

L’uscita di scena di Ciro “l’immortale” ha dato il via all'esordio di Marco D’amore in un nuovo ruolo alla regia. Il giovane infatti, per la quarta serie, sarà impegnato alla regia del quinto e sesto episodio. I primi 4 episodi saranno guidati dalla Comencini: per i successivi invece si intervalleranno dietro la macchina da presa Cupellini, Rosati e Visco. Anche per questa serie come per le precedenti si preannuncia un grande successo.