Fabrizio Corona sta regalando ultimamente molti spunti di discussione agli appassionati di Gossip: l'uscita del libro "Non mi avete fatto niente", infatti, ha riacceso i riflettori sulla vita privata dell'ex re dei paparazzi. Oltre a dichiarare ancora amore a Belen Rodriguez [VIDEO] e ad avere belle parole per Nina Moric, nella sua nuova "fatica letteraria" l'imprenditore ha toccato un argomento un po' delicato: il tradimento. Il 45enne ha ammesso di aver mancato di rispetto più volte alla sua ultima fidanzata, Silvia Provvedi, e di averlo fatto spesso con donne conosciute (delle quali fa nomi e cognomi).

Corona svela i tradimenti che ha fatto a Silvia Provvedi

Si intitola "Non mi avete fatto niente" il nuovo libro di Fabrizio Corona che sta facendo tanto discutere: il racconto che il 45enne ha fatto degli ultimi anni della sua vita, infatti, è interessante soprattutto nelle sue parti inedite.

Dopo aver parlato del rapporto problematico che ha avuto con Silvia Provvedi per circa 3 anni, l'imprenditore si è soffermato sui ripetuti tradimenti che entrambi si sono fatti nel corso della loro relazione.

Se sulla gemella de Le Donatella ha detto che l'ha tradito con Fedez ed altri cantanti famosi, l'ex re dei paparazzi ha fatto nomi e cognomi delle donne celebri che gli hanno fatto compagnia quando era ancora fidanzato.

L'attrice di film a luci rosse Malena, l'influencer Ginevra Rossini e la naufraga Taylor Mega sono solo alcune delle Vip con le quali l'uomo avrebbe mancato di rispetto alla sua compagna dell'epoca, la Provvedi appunto.

Nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente, Corona ha fatto sapere che alcune delle ragazze che ha frequentato all'insaputa di Silvia, si sono dette molto contente di essere citate nel suo libro: l'attrice hard, per esempio, pare sia fiera della breve relazione che ha avuto con Fabrizio, o almeno questo è quello che sostiene lui pubblicamente.

Per quanto riguarda i tradimenti che l'ex gieffina gli avrebbe fatto, risale a pochi giorni fa la precisazione di Fedez in merito: il rapper, infatti, ha puntualizzato che il flirt che ha avuto con la Provvedi risale a 3 o 4 anni fa, cioè a prima che conoscesse la moglie Chiara Ferragni.

Corona parla di De Martino e Iannone a 'Mattino 5'

Un altro argomento che Fabrizio Corona ha affrontato nel suo nuovo libro, è quello che riguarda l'unica donna che dice di aver amato davvero: Belen Rodriguez.

Intervistato da Federica Panicucci il 28 gennaio, l'imprenditore ha ribadito di provare ancora un forte sentimento per l'argentina, ma di essere consapevole del fatto che non torneranno insieme perché sono troppo diversi.

L'ex re dei paparazzi, però, ha voluto dire la sua sui due uomini che la showgirl ha amato dopo di lui: Stefano De Martino e Andrea Iannone. Sul pilota di Moto GP, per esempio, il 45enne ha detto che secondo lui è ancora ossessionato dall'ex fidanzata [VIDEO], che soffre tanto per lei ma che dovrebbe rimboccarsi le maniche e andare avanti con la sua vita.

Sul gossip che vorrebbe Belen prossima a tornare in coppia con il ballerino di Amici, invece, Corona ha detto: "Sarei molto contento se tornassero insieme. La famiglia è tutto, e se sono riuscito io a riavvicinarmi a Nina e Carlos, non vedo perché non potrebbero anche loro".