La nuova stagione televisiva si apre all'insegna di una fiction che debutterà in prime time su Raiuno il prossimo lunedì 7 gennaio. Parliamo de La compagnia del cigno, la nuova serie in sei puntate che vede protagonisti Anna Valle, Alessio Boni e Giovanna Mezzogiorno. Trattasi di una delle fiction più attese di questa stagione che potrebbe attirare l'attenzione di un cospicuo numero di spettatori e per lanciarla nel migliore dei modi, la Rai ha scelto di programmare una doppia serata in programma il 7 e 8 gennaio. [VIDEO]

La compagnia del cigno, anticipazioni della prima puntata

Le anticipazioni riguardanti il debutto de La compagnia del Cigno, rivelano che la Rai ha scelto di mandare in onda le prime due puntate in due serate di fila.

La prima puntata verrà trasmessa lunedì 7 gennaio mentre martedì 8 verrà messo in onda il secondo dei sei appuntamenti in prima visione. Dalla settimana successiva, invece, la fiction andrà in onda regolarmente di lunedì sera e questa sarà la sua collocazione ufficiale fino alla fine delle puntate previste.

La serie diretta da Ivan Cotroneo ci porta tra gli storici corridoi del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano: lì sette ragazzi studiano insieme e si esercitano, diretti dal severissimo insegnante e direttore d'orchestra Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni. Ivan Cotroneo, intervistato da Telepiù, ha ammesso che con questa fiction che racconta il binomio quasi bizzarro tra adolescenti e musica classica, ha voluto raccontare quella parte di gioventù di oggi, appassionata, testarda, che ha tante cose da insegnare agli adulti.

Le anticipazioni riguardanti la trama della prima puntata de La compagnia del cigno in onda il 7 gennaio su Raiuno, rivelano che nel primo episodio dal titolo 'L'arrivo di Matteo', vedremo che al conservatorio arriverà Matteo, proveniente da Amatrice, distrutta dal terremoto.

Suona il violino e il suo talento non passerà inosservato: il ragazzo verrà subito notato dal direttore d'orchestra Luca Marioni, che viene soprannominato 'il bastardo'.

Gli spoiler della seconda puntata de La compagnia del cigno

Nel secondo episodio dal titolo 'Nascita della compagnia', [VIDEO]vedremo che Morioni chiederà ai suoi studenti di aiutare Matteo con le prove: se il ragazzo non migliorerà, verranno tutti 'fatti fuori' dall'orchestra. Intanto quest'ultimo è sempre più attratto da Barbara, una ragazza del gruppo.

Le anticipazioni sulla seconda puntata de La compagnia del cigno dell'8 gennaio, invece, rivelano che verranno trasmessi gli episodi dal titolo 'Il primo concerto' e 'La scelta di Barbara'. Al conservatorio arriverà un noto maestro d'orchestra, Ruggero Fiore e Morioni imporrà ai suoi studenti la massima concentrazione. Nel frattempo, vedremo che Barbara non ha il coraggio di dire alla mamma di essere stata estromessa dal gruppo.