Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera ambientata a Palazzo Palladini: ci sono infatti nuovi colpi di scena intorno ai personaggi principali. Uno dei protagonisti delle trame di questa nuova settimana è il giornalista Michele Saviani che deve fare i conti con un'esperienza complessa: il suo progetto scolastico con i ragazzi provenienti da una realtà difficile non sembra ottenere i risultati sperati.

Il giornalista ha ospitato in radio i ragazzi che non si sono dimostrati contenti di partecipare a quest'iniziativa. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 7 fino a venerdì 11 gennaio svelano che il Saviani dovrà fare i conti con le prese in giro degli alunni che si divertono a mettere sui social un video per schernire il padre di Rossella.

Il marito di Silvia si trova alle prese con una vicenda ingestibile [VIDEO] che potrà farlo cadere nello sconforto, mentre Diego e Rossella dopo essersi dati un bacio vogliono chiarire la situazione.

Renato accetta di accompagnare Nadia in Ucraina dopo il consiglio di Giulia

La figlia di Silvia ha capito di non voler rinunciare all'amore per il figlio di Raffaele al quale dice di essere pronta a prendersi le sue responsabilità parlando a Patrizio. Nel frattempo proseguono i momenti di tensione all'interno delle imprese Viscardi in quanto il potere è passato nelle mani di Valerio, e Marina deve fare i conti con questi cambiamenti. Renato, invece, è impegnato nella ristrutturazione dei lavori della casa di Niko e Susanna: l'uomo fa i conti con una situazione inaspettata.

Inoltre il Poggi riceve la proposta di Nadia di accompagnarlo in Ucraina per fare visita ai suoi parenti e un consiglio di Giulia si rivela determinante ai fini della decisione del padre di Angela.

Arriva il giorno del consiglio d'amministrazione

Mariella continua a fare i conti con le pressioni nei primi giorni di maternità e crede che il pianto del figlio sia legato a un'origine sentimentale. Cerruti, dal canto suo ha paura di un riavvicinamento tra Mariella e Guido che può compromettere la sua posizione mentre Franco si interroga sulla proposta di Ciro di lavorare in palestra. Il confronto tra Patrizio e Rossella potrebbe andare soggetto a un rinvio mentre Raffaele mette al corrente della situazione Ornella; infine arriva il giorno del consiglio d'amministrazione e una presenza inaspettata crea la rabbia di Marina [VIDEO].