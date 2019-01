Annuncio

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato all'appassionante soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO], prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Purtroppo, arriva una notizia che sicuramente dispiacerà a tutti coloro che seguono le vicende di questo sceneggiato, sin dal suo esordio. Le anticipazioni ci dicono, infatti, che Gonzalo Castro (Jordi Coll) è uscito di scena in modo definitivo, in quanto, dopo essersi riaffacciato a Puente Viejo per rivedere i suoi familiari, è partito per rifarsi una nuova vita altrove.

E’ stato proprio l’interprete dell’ex sacerdote a precisare sui social network che la sua esperienza lavorativa sul set della telenovela è giunta al termine.

Il Segreto: il presunto decesso di Esperanza e Beltran, Maria contro il marito

Negli episodi che i telespettatori [VIDEO] spagnoli hanno avuto modo di guardare sull’emittente “Antena 3” in questi mesi hanno fatto ritorno a Puente Viejo due storici personaggi.

Si tratta di Maria Castaneda e Gonzalo Castro, che hanno riabbracciato i loro parenti e amici. La storica coppia, purtroppo, ha annunciato il presunto decesso della figlia Esperanza e del piccolo Beltran a causa di un incendio avvenuto nell'abitazione cubana. Purtroppo, la figlia di Emilia e Alfonso e il marito hanno subito dimostrato di non essere innamorati come un tempo, discutendo in diverse occasioni. A stupire di più, è stato lo scontro che Maria e l’ex sacerdote hanno avuto alla casona, sotto lo sguardo compiaciuto di Fernando Mesia. Nello specifico, la figlioccia di Francisca Montenegro ha accusato il consorte di averla tradita con diverse donne, e soprattutto gli ha rinfacciato di essere il responsabile della scomparsa della consanguinea e del nipote.

Fernando e Maria sempre più vicini, Gonzalo lascia Puente Viejo per sempre

Successivamente Gonzalo ha abbandonato di nuovo il paese, ma solo dopo aver ricevuto due milioni di pesetas da Fernando.

A seguito della partenza del rivale, quest’ultimo si è avvicinato sempre di più all’ex moglie e soprattutto le ha dimostrato di tenere a lei salvando da morte certa Esperanza e Beltran. Proprio quando il Mesia ha riconquistato la fiducia di Maria, c’è stato un colpo di scena clamoroso, perché Gonzalo si è presentato alla villa di Francisca. Il figlio della defunta Pepa, dopo aver fatto presente alla moglie che non smetterà di amarla, ha detto addio ai bambini. Prima di lasciare per l’ennesima volta il quartiere iberico, ma questa volta per sempre, l’ex sacerdote ha fatto presente al Mesia che se farà del male alla sua famiglia si vendicherà. A questo punto, per sapere se Maria accetterà la corte dell’uomo che, in passato, le ha procurato tanta sofferenza, ovvero di Fernando, non resta che attendere gli spoiler iberici delle prossime settimane. Infine è bene precisare che il pubblico italiano vedrà queste scene soltanto tra qualche mese, a causa della differente messa in onda tra il palinsesto italiano e quello spagnolo.