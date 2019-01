Annuncio

Sono parole molto forti quelle che Fabrizio Corona ha deciso di usare per descrivere il sentimento che nutre ancora oggi nei confronti di Belen Rodriguez [VIDEO], un sentimento che sembra non essersi mai realmente spento da parte sua. Sul numero di "Chi" in uscita il 16 gennaio sono riportati alcuni passaggi del capitolo del nuovo libro dell'imprenditore, esattamente quelli in cui confessa di amare ancora l'argentina e di sognare di mettere su con lei quella famiglia che non hanno mai potuto avere insieme.

Corona spiazza tutti e ammette di amare ancora Belen

Si intitola "Non mi avete fatto niente" il nuovo libro di Fabrizio Corona che uscirà il 22 gennaio prossimo; il settimanale "Chi", a pochi giorni dal debutto, ha deciso di rendere pubblici alcuni passaggi del racconto a cuore aperto che ha fatto il 45enne, principalmente quelli in cui parla dell'unica donna che è riuscita a rubargli il cuore.

Stiamo parlando ovviamente di Belen Rodriguez, la showgirl con la quale l'uomo ha convissuto per circa 4 anni e che oggi risulta essere solo una sua cara amica; questo almeno è quello che ha sempre sostenuto l'argentina perché, stando alle cose che ha detto l'ex re dei paparazzi, sembra che le sue intenzioni siano diametralmente opposte sul futuro di questo rapporto.

"Io non so se un giorno torneremo insieme, non so cosa ci riserveranno le nostre vite, ma so benissimo cosa provo io ogni volta che guardo i suoi occhi e cosa prova lei ogni volta che guarda i miei... c'è sempre quella fo****a magia", questo è uno stralcio del capitolo del libro in cui Fabrizio esprime i suoi veri sentimenti e che la rivista di Gossip ha anticipato nel suo nuovo numero.

"Io e Belen siamo una coppia che gli italiani non hanno mai dimenticato, nell'immaginario collettivo io e lei resteremo sempre una cosa sola", ha aggiunto Corona prima di svelare un desiderio che ha da anni e che non ha mai potuto realizzare.

L'imprenditore ha raccontato di aver sempre sognato di avere dei bambini con la Rodriguez, ma tutto quello che gli è successo dal punto di vista giudiziario, hanno ostacolato questo progetto.

"Se oggi potessi incontrare Dio, gli chiederei la possibilità di avere quella famiglia che non ho potuto avere con Belen per colpa del destino"

Belen 'circondata' dagli ex: Corona e De Martino la rivogliono

Nell'anteprima del libro "Non mi avete fatto niente" che uscirà tra qualche giorno, "Chi" ha riportato anche i passaggi del racconto in cui Corona fa sapere dove trascorre la maggior parte delle sue serate. L'ex re dei paparazzi ha confessato di recarsi spesso in un night club di Milano, di abbordare due ragazze e poi di mandarle via da casa sua dopo aver passato la notte con loro.

Nonostante frequenti tante donne, Fabrizio ha precisato: "Il mio cuore appartiene solo ad una persona, cioè a colei che sa gestirmi, ascoltarmi e consigliarmi. Il mio cuore è di quella persona che mi ha scelto non perché sono Corona, anzi quel mio lato lo mette da parte.

Lei è Belen Rodriguez".

La dichiarazione d'amore che le ha fatto il suo ex fidanzato, sembra non essere l'unica che la showgirl argentina sta ricevendo da quando è tornata ufficialmente single.

Il gossip, infatti, è tornato ad occuparsi prepotentemente del rapporto che la 34enne ha oggi con Stefano De Martino; i due ex sono stati visti in atteggiamenti piuttosto confidenziali [VIDEO]durante un evento mondano e, chi era presente, racconta che si stuzzicavano in continuazione senza dare troppo nell'occhio. Chi la spunterà tra tutti questi corteggiatori?