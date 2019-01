Annuncio

Le trame dello sceneggiato iberico “Una Vita” [VIDEO] sono sempre più travolgenti. Nei prossimi episodi italiani finalmente i telespettatori faranno la conoscenza di una donna legata alla malvagia Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga, la sorella gemella di Blanca, che metterà piede ad Acacias 38 per vendicarsi della madre, precisamente per averla abbandonata nella foresta quando aveva cinque anni. Le anticipazioni ci dicono che l’ex educatrice della defunta Cayetana chiederà perdono a Olga per tutto ciò che ha subito a causa sua: in tale circostanza madre e figlia si scambieranno un abbraccio.

In realtà questa riconciliazione si rivelerà una falsa perché la moglie di Jaime Alday preparerà una trappola per la scomoda secondogenita.

Una Vita: la Dicenta in pericolo, Olga confessa il suo delitto

Nelle puntate che andranno in onda [VIDEO]su Canale 5 tra qualche settimana, entrerà in scena la secondogenita di Ursula.

Tutto avrà inizio quando Olga si presenterà nel quartiere spagnolo, ma prima di uscire allo scoperto perseguiterà la madre. A quel punto la sorella gemella di Blanca tenterà di portare a termine il suo unico obiettivo, dato che pugnalerà la donna che l’ha messa al mondo, ma per fortuna non riuscirà ad ucciderla. L’ex educatrice della defunta vedova De La Serna, pur avendo rischiato di morire, accoglierà la secondogenita su richiesta di Blanca. Successivamente Olga confesserà alla gemella di aver messo fine all’esistenza del patrigno Tomas perché l’ha violentata parecchie volte: la secondogenita di Ursula farà questa scioccante rivelazione proprio all’interno della casa in cui ha trascorso la sua infanzia. Inoltre, la moglie di Samuel verrà a conoscenza che sua sorella in passato ha perso un figlio che attendeva dall’uomo che l’ha cresciuta di sua spontanea volontà.

Ursula inganna la secondogenita, Blanca e Samuel avvisano Olga

Blanca dopo aver ascoltato le parole della sorella deciderà di darle una seconda possibilità, invece la Dicenta la penserà in modo diverso, poiché sarà sempre più convinta di voler far allontanare la secondogenita da Acacias 38. Ursula avrà un terribile sospetto, perché non appena Blanca avrà numerosi malesseri sospetterà che potrebbe essere stata avvelenata dalla sorella. Successivamente, la moglie di Samuel avrà una discussione accesa con la madre, dato che le farà presente che Olga non sarebbe stata abusata da Tomas se non l’avesse abbandonata. La Dicenta cambierà il suo atteggiamento dopo il rimprovero della figlia, chiedendo scusa alla secondogenita, ma purtroppo emergerà che si tratta di un inganno. In particolare, l’ex istruttrice della defunta Cayetana rivelerà alla domestica Carmen di aver perdonato Olga per portare a termine uno dei suoi loschi piani. Nel frattempo quest’ultima continuerà ad essere all’oscuro delle reali intenzioni della madre. Per finire Blanca e Samuel consiglieranno ad Olga di non fidarsi di Ursula.