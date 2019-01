Annuncio

Gli avvenimenti dell’appassionante sceneggiato spagnolo “Il Segreto” [VIDEO] sono sempre in grado di stupire. Le anticipazioni delle puntate settimanali rivelano che Julieta Uriarte farà ingelosire il perfido marito Prudencio Ortega, facendo delle avance a Fernando Mesia. Il nuovo protagonista Isaac Guerrero invece, non riuscirà a stare tranquillo dopo aver appreso da Elsa Laguna che Antolina è in dolce attesa. In particolare il carpentiere avrà il presentimento che l’ex domestica aspetta un figlio da lui, ma nonostante ciò cercherà di nascondere la sua preoccupazione.

Il Segreto: Prudencio geloso di Julieta, Adela riceve una brutta notizia

Negli episodi che andranno in onda [VIDEO] su Canale 5 da domenica 20 a venerdì 25 gennaio 2019, Marcela farà capire ad Elsa che Antolina potrebbe stare male a causa di una delusione d’amore.

La Laguna dopo aver parlato con la moglie di Matias, chiederà alla sua ex ancella cos’è successo tra lei e Isaac durante la sua assenza. Intanto Raimundo chiederà a Julieta se si è accorta che Fernando ha dei problemi di memoria. Adela grazie ad Irene apprenderà che anche la sua amica Leticia ha ricevuto delle lettere minacciose. Purtroppo la maestra entrerà in ansia perché la sua vecchia conoscente non arriverà a Puente Viejo come le aveva promesso. Onesimo e Hipolito avranno dei problemi con l’installazione della radio. Antolina si scaglierà contro Elsa per aver pensato che tra lei e il Guerrero ci sia stato del tenero. Quest’ultimo non sarà costretto ad intraprendere la carriera militare grazie a Matias, che pagherà il denaro necessario al posto suo. Marcela si accorgerà che la Laguna è molto affettuosa nei confronti di Antolina.

Prudencio perderà le staffe quando vedrà Mesia regalare un profumo a Julieta. Elsa scoprirà che la sua ex domestica è in stato interessante, invece Adela verrà a conoscenza di una terribile notizia, ovvero che Leticia è stata vittima di un’aggressione proprio quando era intenta a salire sul treno.

Il timore di Raimundo, Isaac apprende la gravidanza di Antolina

A questo punto Carmelo ingaggerà una scorta per proteggere la moglie da un eventuale pericolo. L’Ulloa dopo aver riletto la missiva scritta da Francisca, sarà convinto che potrebbe aver bisogno di aiuto. Antolina metterà al corrente della sua gravidanza Elsa, precisandole di temere che nessun uomo vorrà intraprendere una relazione con lei. Isaac apprenderà che Antolina aspetta un figlio dalla Laguna: in tale circostanza il carpentiere cambierà discorso, perché annuncerà alla sua ex fidanzata di aver trovato un lavoro a La Puebla. Il minore degli Ortega rivelerà alla moglie di aver trovato una pista per scoprire chi è il responsabile del decesso del fratello.

Purtroppo la Uriarte inizierà a non fidarsi del consorte, perché non si presenterà al loro appuntamento. Raimundo dopo aver notato che le iniziali delle frasi scritte dalla moglie formano il nome della nipote Maria, deciderà di rintracciare l’abitazione in cui ha incontrato la sua amata l’ultima volta. In seguito Antolina si scaglierà contro Elsa per aver svelato ad Isaac che è incinta. Nel frattempo quest’ultimo non saprà come gestire la situazione, dopo aver intuito di essere il padre della creatura che porta in grembo l’ex ancella. Per finire la nipote di Consuelo accuserà Prudencio per averla fatta allontanare dalla villa, e cercherà di sedurre Mesia.