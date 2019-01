Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla famosa soap opera iberica “Una Vita”. Negli articoli precedenti avete sicuramente letto che nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE in questi giorni, c’è stato un lieto evento. Si tratta della nascita della figlia di Trini Crespo e Ramon Palacios, che è venuta al mondo dopo tante complicazioni. Purtroppo, le ultime anticipazioni non sono positive, perché l’attrice che ha interpretato la madrina di Maria Luisa e Antonito, cioè Anita Del Rey, dopo aver regalato al pubblico magnifiche emozioni uscirà di scena in un modo drammatico la prossima settimana.

Stando a quanto dichiarato sul web, a causare l’improvviso decesso della moglie di Ramon sarà l’amica Celia Alvarez Hermoso.

Una Vita: il parto di Trini, Celia non si separa dalla piccola Milagros

Come vi abbiamo appena detto, negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere questa settimana, precisamente dal 28 gennaio all’1 febbraio 2019, Trini, dopo aver rischiato di perdere la vita a causa dei continui malesseri dovuti alla sua gravidanza, è diventata mamma.

La Crespo ha dato alla luce la piccola Milagros con un parto cesareo, rendendo felice tutti i membri della sua famiglia. L’arrivo della bambina ha stravolto in particolar modo Celia Alvarez Hermoso, ancora molto scossa per il recente aborto avuto. La moglie di Felipe purtroppo ha infastidito i neo genitori con il suo atteggiamento troppo ossessivo nei confronti della neonata, come se l’avesse partorita lei. E’ bene precisare che la madre adottiva di Tano ha perso il figlio che aspettava proprio per aver soccorso l’amica Trini.

La morte della Crespo, la moglie di Felipe dice una bugia a Ramon

Nel capitolo numero 940 andato in onda in Spagna questo pomeriggio, cioè giovedì 31 gennaio, è accaduta una terribile disgrazia, perché Trini ha perso la vita per colpa di Celia. In particolare quest’ultima, dopo aver cantato una canzone alla piccola Palacios per farla addormentare, ha commesso un terribile gesto.

La moglie di Felipe non appena si è accorta che l’amica Trini aveva una crisi respiratoria, ha perso del tempo prima di darle una delle pastiglie che le ha prescritto il medico. Ramon dopo essere rientrato a casa è caduto in preda alla disperazione profonda, perché ha appreso del lutto della sua amata. A quel punto Celia ha fatto credere al padre di Milagros di essersi accorta del malore di Trini troppo tardi. Per finire ricordiamo ai lettori che per vedere queste scene bisognerà attendere più di un anno, a causa della differenza di trasmissione nostrana e spagnola.