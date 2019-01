Annuncio

ll primo dei tre appuntamenti con Speciale Uomini e donne la scelta andrà in onda venerdì 15 febbraio 2019 a partire dalle 21,20 su canale 5. Protagonista della prima puntata la tronista Teresa Langella che si troverà a scegliere tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Uno scenario da favola tra villa e castello in cui avverrà la festa di fidanzamento alla presenza del prescelto. Il tutto organizzato da Valeria Marini, new entry di questa nuova stagione del dating-show di Maria De Filippi.

Teresa Langella protagonista della prima puntata dello 'Speciale U&D, la scelta'

Da molti anni Uomini e donne appassiona i telespettatori di canale 5 e il successo della trasmissione ha fatto sì che da questa stagione le scelte dei tronisti venissero trasmesse in prima serata, ad eccezione di quella di Andrea Cerioli che, come sappiamo, ha effettuato la sua scelta in anticipo, contravvenendo agli accordi presi con la produzione.

La prima puntata dello speciale di Uomini e donne, dunque, vedrà protagonista la napoletana Teresa Langella, la quale è arrivata al termine del percorso con due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Molta attesa per scoprire chi dei due giovani si presenterà al party di fidanzamento, dando il via ai festeggiamenti e all'inizio di un nuovo cammino insieme. Nel frattempo è silenzio sui social da parte dei diretti interessati che, come da accordi, non possono svelare nulla sino al termine della messa in onda della puntata.

U&D speciale la scelta: prima puntata il 15 febbraio in prima serata su canale 5

La prima delle tre puntate previste, andrà in onda venerdì 15 febbraio a partire dalle 21,20 su canale 5. Il secondo appuntamento, invece, sarà il 22 febbraio. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, nella second apuntata vedremo la scelta di Lorenzo il quale, nel corso dell'ultima registrazione, ha annunciato di essere pronto ad uscire dal programma con una delle due corteggiatrici.

Da quanto trapelato sullo Speciale Uomini e donne la scelta, oltre a Valeria Marini, parteciperanno alla trasmissione anche la stilista Anahi Ricca, l'influencer Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Anche Tina Cipollari dovrebbe essere presente alla festa di fidanzamento che avverrà nel castello. Non è ancora ben chiaro il ruolo di ognuna di queste presenze e lo scopriremo solo con la messa in onda della prima puntata del serale di Uomini e donne che, come ricordiamo, vedrà il suo debutto venerdì 15 febbraio a partire dalle 21,20 su canale 5.