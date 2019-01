Annuncio

Annuncio

Chi segue la telenovela spagnola “Il Segreto” sin dal primo esordio, saprà sicuramente che Gonzalo Castro (Jordi Coll) e la moglie Maria Castaneda (Loreto Mauleon) sono usciti di scena insieme alla figlia Esperanza, per vivere il loro amore lontano dalla perfida Montenegro. Le anticipazioni svelano che presto il pubblico italiano assisterà al ritorno dell’amata coppia, ma non avverrà nello stesso momento. Tutto avrà inizio quando il figlio della defunta Pepa si presenterà a Puente Viejo, con l’intento di vendicarsi di Fernando Mesia.

Leggi anche Il Paradiso delle signore 31 gennaio: Umberto rovina la festa di Adelaide

Proprio quando l’ex sacerdote farà una proposta inaspettata all’acerrimo nemico, sarà costretto a fare i conti con la moglie. In particolare Maria ritornerà da Cuba, e dimostrerà subito che lei e il marito non si amano come un tempo.

Advertisement

La figlia di Emilia e Alfonso schiaffeggerà il consorte, sotto lo sguardo sbalordito di Fernando: a gran sorpresa Maria svelerà che Gonzalo l’ha tradita.

Il Segreto: il falso decesso di Francisca, Gonzalo chiede del denaro a Fernando

Negli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 tra qualche mese, Gonzalo Castro si riaffaccerà nelle trame della soap. L’ex sacerdote affronterà subito Francisca Montenegro, accusandola di essere la responsabile del decesso di Esperanza e Beltran: in tale circostanza il figlio della defunta Pepa fingerà di aver ucciso la dark lady. Ad assistere allo scontro ci sarà Fernando Mesia, che si adeguerà alla volontà del nemico, dato che rinuncerà a denunciarlo. In realtà si scoprirà che la morte della Montenegro sarà una messinscena ideata da Raimundo e il nipote, per sbarazzarsi del figlio del defunto Olmo.

Advertisement

A quel punto Gonzalo pretenderà di ricevere dal Mesia, una parte dell’eredità della matrona che spetta a sua moglie. Inizialmente quest’ultimo non vorrà accettare la proposta del rivale, ma quando capirà che potrà raggiungere Maria soltanto grazie a lui cambierà idea. Inoltre l’ex sacerdote rivelerà a Fernando di essere ritornato nel suo paese natale, anche per scoprire che fine hanno fatto i suoi suoceri, perché non si fanno sentire da parecchi giorni.

Maria schiaffeggia il marito, la scomparsa di Emilia e Alfonso

Ad un certo punto ci sarà un clamoroso colpo di scena, perché Maria Castaneda, dopo aver rimesso piede nella cittadina iberica, darà uno schiaffo al marito nello studio di Francisca, per aver intrapreso delle relazioni clandestine con diverse donne. La rivelazione spiazzante della figlioccia della Montenegro farà fare dei salti di gioia al Mesia. Nonostante ciò, la lite tra Gonzalo e la consorte sembrerà essere una falsa, soltanto per ingannare Fernando. Intanto il Castro, dopo essersi rifiutato di raccontare nel dettaglio ciò che è accaduto alla figlia Esperanza e al nipote Beltran, metterà al corrente il fratello adottivo Matias sulla probabile scomparsa di Emilia e Alfonso.

Infine Maria rassicurerà il marito di Marcela, precisandogli che, molto probabilmente, i loro genitori, essendo ancora ricercati dalla polizia per aver ucciso il generale De Ayala, potrebbero essersi trasferiti in una zona in cui è impossibile contattarli.