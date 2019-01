Annuncio

Annuncio

E’ finita nel mirino della critica al termine della prima puntata de L’Isola dei Famosi. Taylor Mega, ex di Briatore e Sfera Ebbasta, aveva incassato il richiamo di Alessia Marcuzzi per una Stories pubblicata sul profilo social. L’avvenente bionda aveva riferito ai suoi numerosi follower che sarebbe tornata in Italia dopo tre settimane. Affermazione che aveva provocato la reazione piccata della conduttrice che le aveva ricordato di aver firmato un contratto e che solo il pubblico poteva decidere sulla sua permanenza in Honduras.

La ventiquattrenne si era difesa affermando che aveva fatto certe affermazioni perché abituata ad un tenore alto di vita.

Nei giorni successivi Roger Garth, opinionista di Pomeriggio 5, aveva riferito che Taylor Mega aveva firmato un contratto con una nota agenzia per partecipare ad una serata in discoteca in programma a metà febbraio.

Advertisement

Il video è stato mostrato in queste ore alla concorrente che ha seccamente smentito ed ha rivelato il suo passato da tossicodipendente.

'Non mi vergogno del mio passato, ne sono uscita da sola dopo 6 mesi'

Taylor Mega ha sorpreso tutti nel corso del day time mandato in onda questo pomeriggio su Canale 5. L’influencer ha svelato di aver avuto problemi con la droga in passato. “Ho avuto problemi di tossicodipendenza ed è anche per quello che ho preso tutte queste paure”. La modella ha spiegato di aver trascorso dei momenti difficili. “Mi dovrei vergognare di questo ma io non lo faccio perché sono riuscita ad uscirne fuori da sola dopo 6 mesi per il bene che volevo alla mia famiglia”. Taylor Mega ha fatto intuire che i genitori non erano a conoscenza di questo particolare. “Sicuramente ci rimarranno malissimo quando scopriranno questa cosa ma io sono questa”.

Advertisement

I migliori video del giorno

Affermazioni che hanno fatto immediatamente il giro del web ed hanno provocato divisioni social. In molti hanno apprezzato il coraggio della naufraga nel parlare di uno dei momenti più difficili della sua vita.

Taylor Mega smentisce la partecipazione ad una serata in discoteca a metà febbraio

La sensuale concorrente de L’Isola dei Famosi ha inoltre smentito di aver firmato per prendere parte ad una serata in discoteca a metà febbraio. “Non sono neanche di quale serata si stia parlando. Questo limite di tre settimane non c’è più e spero di restare il più lungo possibile se il pubblico vorrà”. Taylor Mega ha spiegato di essere abituata ai giudizi negativi per lo stile di vita che conduce. “Ma vi posso assicurare che sono una persona vera”. L’influencer da un milione di follower ha precisato che si era posta dei limiti per il timore di non riuscire a superare le sue paure. “Sono una persona fragile ed ho un passato non indifferente visto che soffro di attacchi di panico”.

La modella ha sottolineato che non è facile affrontare un’esperienza come l’Isola.

“C’era il rischio di tirare fuori fantasmi che nella vita di tutti i giorni riesci a seppellire”. Alla fine la Mega ha affermato di essere convinta di poter proseguire l’avventura sulle spiagge di Cayo Paloma e di riuscire a vincere la sfida con se stessa.