Nei prossimi episodi dell’appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita” ci saranno tanti avvenimenti sorprendenti. A stupire sarà sicuramente l’avvicinamento tra Victor Ferrero ed Elvira Valverde. Sarà la figlia del colonnello Arturo a fare delle avance al pasticciere, ma le sue intenzioni non saranno reali, dato che si getterà tra le braccia dello stesso soltanto per vedere se Simon Gayarre ha davvero smesso di amarla. Purtroppo questa messinscena darà molto fastidio a Maria Luisa Palacios che, non appena scoprirà il tradimento del fidanzato grazie a Trini Crespo, metterà immediatamente fine alla relazione sentimentale con colui che avrebbe dovuto addirittura sposare.

Una Vita: Simon decide di essere fedele alla moglie, Victor accetta le avance di Elvira

Tra qualche settimana 'scoppierà' una delle coppie molto amate dello sceneggiato scritto da Aurora Guerra.

Tutto avrà inizio quando Elvira verrà nuovamente mollata dal suo amato Simon che, dopo aver avuto parecchi incontri clandestini con lei, deciderà di essere fedele alla moglie Adela. La figlia di Arturo purtroppo non si rassegnerà, dato che per riconquistare l’ex maggiordomo escogiterà un piano con l’obiettivo di riuscire a farlo ingelosire. La Valverde, non appena la sua amica Maria Luisa le confiderà di essere in crisi con il fidanzato Victor, per averle chiesto la mano soltanto per convincerla a raggiungere i genitori nella capitale francese, metterà in atto una messinscena. Elvira si avvicinerà al Ferrero che essendo molto nervoso per la lite avuta con la sorella di Antonito accetterà subito il corteggiamento della figlia di Arturo.

Arturo sfida il Ferrero, Maria Luisa lascia il fidanzato

A gran sorpresa la Valverde e il proprietario de La Deliciosa si scambieranno un lungo bacio durante una fiera: purtroppo la Dicenta, dopo aver sorpreso i due giovani in atteggiamenti complici, spiffererà tutto ad Arturo.

Quest’ultimo perderà le staffe, dato che minaccerà Victor. Il pettegolezzo sul cioccolatiere ed Elvira giungerà anche alle orecchie di Maria Luisa tramite Trini. Mentre Arturo deciderà di affrontare il Ferrero ad uno dei suoi soliti e pericolosi duelli, la figlia di Ramon Palacios lascerà il fidanzato, e prenderà le distanze da colei che considerava la sua migliore amica, ovvero da Elvira. Fortunatamente la situazione si ribalterà in modo positivo, perché Maria Luisa, quando verrà a sapere che il suo promesso sposo dovrà sfidare il colonnello Arturo, lo perdonerà. Nel frattempo, Adela farà i conti con un’amara verità, perché ascolterà una dichiarazione d’amore del marito Simon ad Elvira.