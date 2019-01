Annuncio

Il prossimo 24 gennaio avrà inizio la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality-show made in Honduras condotto da Alessia Marcuzzi. A pochi giorni dallo start ufficiale del reality honduregno, sono trapelati online i primi tre nomi dei naufraghi ingaggiati nel cast del programma di Canale 5: Marina La Rosa, Paolo Brosio e Jò Squillo

Paolo Brosio confermato nel cast dei naufraghi

Attraverso i social-media la produzione del reality-show più atteso dell'anno 2019, L'Isola Dei Famosi, ha ufficializzato i primi tre nomi del cast dei naufraghi che parteciperanno alla quattordicesima edizione del programma del Biscione.

Marina La Rosa, è il nome della prima concorrente resa ufficiale da parte della produzione de L'Isola, sono seguiti poi altri due nomi, confermati nel cast dei concorrenti ufficiali del gioco honduregno.

''Torna in Honduras per affrontare un'esperienza di riflessioni interiori. Paolo è un naufrago de L'Isola'', queste ultime sono le parole con cui L'Isola ha anticipato che Paolo Brosio sbarcherà sull'isola in Honduras. Diverse ore fa, oltre al nome del conduttore-tv, è stato ufficializzato anche il nome di un'altra naufraga, che va ad aggiungersi a Paolo e Marina, ovvero quello di Jo Squillo: ''Con lei le spiagge di Cayos Cochinos saranno più glamour [VIDEO]'', ha fatto sapere la produzione de L'Isola 14.

Le prime curiosità su L'Isola dei Famosi 14

L'Isola Dei Famosi 2019 non è ancora iniziato, eppure è già sulla bocca di tanti. Nel corso degli ultimi giorni sono emerse le prime novità apportate al programma dalla produzione Mediaset: ebbene, il nuovo inviato de L'Isola Dei Famosi, al posto di Stefano De Martino, sarà l'ex-naufrago de L'Isola, Filippo Nardi, il quale nel corso della sua esperienza in Honduras è riuscito ad instaurare un buon rapporto con l'ex-major naufrago dell'Honduras, Francesco Monte.

Naturalmente al timone del reality-show ci sarà sempre Alessia Marcuzzi, la quale nello studio televisivo del format verrà affiancata da due nuove colleghe, le quali copriranno entrambe il ruolo di opinioniste del reality-show: stiamo parlando di Alda D'Eusanio ed Alba Parietti. Nel corso dell'ultima puntata di 'Verissimo', Jeremias Rodríguez ha rivelato di essersi infortunato durante le vacanze natalizie, motivo per il quale l'ex-gieffino spera di essere confermato nel cast dei naufraghi de L'Isola Dei Famosi 2019: intanto, si vocifera che al posto di Rodríguez potrebbe subentrare l'ex-tronista di 'Uomini e Donne', Luca Dorigo. [VIDEO]