Ieri 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne [VIDEO], il popolarissimo dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, la 'queen' della televisione italiana. Come spesso avviene è stata una puntata ricca di colpi di scena. Secondo quanto anticipato dal sito web Il Vicolo Delle News il protagonista principale è stato senza ombra di dubbio Andrea Cerioli che ha scelto Arianna, ma non solo. Oltre alla scelta del tronista bolognese a dominare la scena è stata l'esterna tra Teresa Langella ed Andrea Del Corso nel corso della quale si sono baciati scatenando letteralmente il caos in studio.

Andrea e Teresa si baciano, la reazione veemente di Antonio

Nel dettaglio Teresa ha portato Kevin, Andrea e Antonio in esterna.

Interlocutoria l'esterna realizzata con Kevin che, infatti, sarà eliminato nel corso della puntata. La musica cambia di parecchio quando vengono mostrate le altre due esterne ed, in particolare, quella con Dal Corso.

Nella circostanza Teresa e Andrea si sono baciati scatenando il caos in studio con la reazione veemente di Antonio che, indispettito dalle immagini, ha deciso di abbandonare il programma senza fare più rientro in studio per tutta la durata della registrazione. L'ex tentatore ha organizzato l'esterna con Teresa portandola in una stanza bianca in cui, attraverso un video, ha ripercorso i momenti difficili della sua infanzia. In particolare ha raccontato di essere stato preso di mira dai bulli a causa del suo peso eccessivo. Andrea si è aperto tanto mostrando un lato che ancora non era venuto fuori. Oltre a questo ha raccontato dell'assenza di suo padre nella sua vita ed ha fatto capire quanto abbia sentito questa mancanza nel periodo dell'adolescenza. Al termine del video, dopo carezze e abbracci, i due ragazzi si sono baciati facendo impazzire tutti.

Uomini e Donne, Cerioli sceglie Arianna

Nella puntata registrata oggi di Uomini e Donne [VIDEO], Andrea Cerioli ha scelto Arianna stupendo tutti, addetti ai lavori compresi. Una cascata di petali rossi ha suggellato un momento molto dolce nel corso del quale il tronista bolognese ha ammesso di provare una forte attrazione per Arianna. Federica, invece, non ha potuto far altro che constatare di non essere la scelta anche se poi ha ammesso di aver capito fin dall'entrata in studio che l'ex tentatore avrebbe preferito la Cirrincione. Il prossimo mese si preannuncia di 'fuoco' perché quasi certamente andranno in scena le scelte di Lorenzo, indeciso tra Giulia e Claudia, Luigi, Teresa ed Ivan. Chi sceglieranno? Lo sapremo sicuramente nel corso delle prossime registrazioni del trono classico di Uomini e donne.