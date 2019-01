Annuncio

A sorpresa, nella registrazione del trono classico di sabato 12 gennaio, Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e donne [VIDEO], senza quindi aspettare le tante attese puntate serali del programma di Maria De Filippi. Come riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', il bolognese ha scelto Arianna, mentre nella nuove puntate in onda nelle prossime settimane su canale 5, vedremo finalmente il primo bacio tra Teresa Langella ed Andrew, in un'esterna che ha 'infiammato' il pubblico in studio.

Uomini e donne, registrazione del 12 gennaio: Andrea Cerioli sceglie Arianna

Andrea Cerioli, come detto, non ha aspettato la registrazione delle puntate serali di Uomini e donne ed a sorpresa ha fatto la sua scelta, che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane nel pomeriggio di Canale 5.

Cerioli, è un tronista 'atipico'. La prima esperienza sul trono di qualche anno fa lo ha visto uscire dal programma senza una scelta, mentre oggi il ragazzo ha dovuto 'lottare' con la redazione per poter lasciare la trasmissione con la corteggiatrice prescelta e che, come ci rivelano le anticipazioni, è Arianna. Una complicità e un feeling tra i due che sembra però non aver convinto del tutto gli opinionisti e il pubblico in studio: sta di fatto che la neo coppia inizierà ora un nuovo percorso lontana dall'occhio delle telecamere.

Spoiler trono classico: il tanto atteso bacio tra Andrea e Teresa

Dopo la scelta di Andrea Cerioli [VIDEO], il programma vedrà protagonista ancora una volta il trono di Teresa Langella. La giovane napoletana, ad inizio puntata, è alle prese con una discussione con Antonio, il quale non è andato in esterna, dopo che nella scorsa registrazione la tronista aveva fatto chiaramente intendere la sua preferenza per l'altro corteggiatore Andrea Dal Corso.

Proprio parlando dell'ex tentatore, viene mandata in onda un'esterna realizzata tra i due. In una stanza bianca, la giovane tronista riceve un messaggio vocale da Andrea. Al termine del messaggio, Andrew entra nella stanza e i due si abbracciano forte, si stendono vicini e chiacchierano per un po' fino a che Andrea la prende con foga e la bacia. Si avvicinano al muro bianco e scrivono alcune parole, e tra una pennellata e l'altra, continuano a baciarsi. Commozione in studio per i due protagonisti: inutile dire che Kevin e Antonio abbandonano lo studio, mentre Teresa decide di di eliminare Kevin e di non seguire Antonio, riservandosi di parlarci una volta terminata la registrazione.