Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO] in onda da lunedì a venerdì sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Olga Dicenta interpretata dall'attrice Sara Sierra. La ragazza, infatti, rivelerà alla sorella di essere stata vittima di abusi da parte del patrigno. Una confessione che arriverà alle orecchie della madre Ursula che deciderà di riavvicinarsi alla figlia.

Una Vita: il passato drammatico di Olga

Fra poche puntate assisteremo all'arrivo di Olga Dicenta ad Una Vita.

Proprio quest'ultima diventerà la protagonista delle vicende ambientate ad Acacias 38 in onda nei prossimi mesi su Canale 5. La ragazza confesserà alla sorella gemella Blanca di essere stata abbandonata in un bosco all'età di 5 anni.

Advertisement

Inoltre rivelerà di essersi macchiata le mani di sangue uccidendo Tomas [VIDEO], l'uomo che l'aveva ospitata dopo essere stata lasciata da sua madre.

Gli spoiler annunciano che Olga porterà la sorella nell'abitazione dove aveva trascorso l'infanzia. Qui le confiderà di essere stata violentata di continuo da Tomas e di averlo ucciso per esasperazione. Inoltre ammetterà di aver interrotto una gravidanza grazie all'ingestione di alcune erbe tossiche. Infine la moglie di Samuel deciderà di dare una seconda opportunità alla sorella convincendo il consorte a fare lo stesso.

Olga e Blanca fanno pace

Le trame delle puntate di Una Vita in onda a marzo svelano che Samuel e Ursula non saranno convinti della buona fede di Olga tanto da non volerla più ad Acacias 38. Per tale ragione la Dicenta cercherà di convincere tutti quanti della pericolosità della congiunta riferendo che avrebbe causato alcuni malori a Blanca, in attesa di un bebè dal marito.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ma ecco che Blanca racconterà alla madre che la sorella era stata più volte maltrattata da Tomas. Inoltre la riterrà colpevole delle sevizie sofferte in quanto non si è comportata come una vera madre. La nuova dark lady, a questo punto, fingerà di essere colpita dalle sevizie subite dalla figlia perduta tanto da riappacificarsi con lei. Un comportamento che genererà lo stupore della domestica Carmen che capirà che Ursula sta fingendo solo per portare a termine un suo losco piano nei confronti di Olga. Dall'altro canto, quest'ultima comincerà a credere nella buona fede della madre fino a quando Blanca e Samuel la metteranno in guardia sulla sua vera natura. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.