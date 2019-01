Annuncio

Oggi è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, dove uno dei tronisti [VIDEO] presenti in studio ha stupito tutti scegliendo all'improvviso una delle sue corteggiatrici. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, che nel pomeriggio ha deciso di lasciare il people show con Arianna Cirrincione.

L'ex tentatore lascia lo studio con Arianna

Nel dettaglio vi segnaliamo che poche ore fa nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne [VIDEO], Andrea Cerioli ha scelto, senza alcun preavviso, la sua corteggiatrice Arianna Cirrincione.

Il tronista, infatti, non ha voluto effettuare la sua scelta in villa, come era previsto, ed ha voluto farla in studio con la classica seduta sulle poltrone rosse con tanto di petali e musica romantica di sottofondo.

A dare l'annuncio della scelta è stata oggi l'autrice del programma, Raffaella Mennoia con un post su Instagram dove preannunciava la scelta di un tronista senza specificare quale. In seguito poi ha pubblicato un altro messaggio 'taggando' proprio Andrea Cerioli e facendo capire a tutti che la scelta sarebbe stata la sua. A dire il vero, erano in molti oggi a pensare che a scegliere potesse essere Lorenzo Riccardi ma poi questo non è avvenuto. Da sottolineare che Arianna ha detto sì ad Andrea e che quindi si è formata una nuova coppia nel mondo di Uomini e Donne.

Una scelta che stupisce

Va detto che la scelta di Andrea Cerioli ha stupito un po' tutti soprattutto per le modalità con le quali è avvenuta. Da quest'anno, infatti, le scelte dei tronisti dovevano essere mandate in onda di sera nel corso di alcune puntate speciali di Uomini e Donne e dovevano prevedere alcune tappe ben stabilite come il soggiorno in villa e la scelta in una location messa a disposizione della redazione per l'occasione.

Inoltre da quest'anno il tronista dovrà fare la sua scelta di fronte alle famiglie delle sue corteggiatrici. In seguito dovrebbe esserci una grande festa insieme a parenti ed amici per suggellare l'inizio della relazione. Ad organizzare il party in questione sarà la soubrette Valeria Marini su suggerimento dei tronisti stessi.

La nuova tipologia di scelta ha permesso alla redazione di Uomini e Donne di promuovere nel ruolo di madrine d'eccezione due personaggi molto noti ai fans del people show: Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Adesso però che Andrea Cerioli ha deciso di scegliere in studio, nel più classico dei modi, non si sa se la festa si terrà ugualmente per poi essere mandata in onda nel corso di uno speciale di Uomini e Donne.