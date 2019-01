Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi [VIDEO] in onda da oltre dieci anni sulle reti Mediaset. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico si soffermano su Andrea Dal Corso. Quest'ultimo, infatti, è stato il protagonista della puntata: prima rivelando di essere stato preso di mira quando era adolescente per il suo peso e poi per un'esterna ricca di passione con Teresa Langella.

U&D anticipazioni, Andrea Dal Corso è stato obeso

Oggi 12 gennaio negli studi di Cinecittà in Roma è stato registrato un nuovo appuntamento del trono classico di Uomini e Donne.

Andrea Dal Corso è stato uno dei protagonisti della puntata. Quest'ultimo aveva fatto già parlare di sé dopo aver rivelato di soffrire di una malattia che colpisce i vasi sanguinei. [VIDEO]

Oggi il corteggiatore dagli occhi celesti ha lasciato di stucco Teresa Langella e le persone presenti in studio raccontando di non essere perfetto.

Scendendo nel dettaglio Andrea ha rivelato di essere stato preso in giro da ragazzino in quanto era arrivato a pesare 138 chili. Inoltre ha detto di aver patito l'assenza di suo papà e di essersi legato moltissimo alla madre che ha visto stare male. Ora è alla ricerca di una donna che abbia gli stessi valori della donna che l'ha messo al mondo. Teresa è rimasta molto colpita dalle affermazioni di Andrea ed al termine del racconto l'ha abbracciato calorosamente.

Il bacio appassionato con Teresa

Ma le anticipazioni del trono classico su Andrea e Teresa Langella non finiscono qui in quanto i due sono stati protagonista di una bellissima esterna che ha già scatenato discussioni sul web.

Nel dettaglio Andrea e la tronista sono stati travolti dalla passione al punto di baciarsi con ardore. Inoltre i due si sono continuati a baciare, tra una pennellata e l'altra, mentre scrivevano su di un muro le parole "rispetto" e "amore".

Un'esterna che ha avuto delle conseguenze tra i corteggiatori di Teresa. Kevin e Antonio, infatti, hanno lasciato lo studio visibilmente arrabbiati mentre la tronista litigava con Andrea dopo che quest'ultimo aveva riferito di aver visto una certa sessualità in quel bacio.

Parole che non sono piaciute alla tronista, che si è risentita, mentre Dal Corso ha cercato di giustificarsi. Infine Tina Cipollari ha preso le difese dell'uomo tanto da accusare Teresa di essere una finta puritana. Una registrazione di Uomini e Donne ricca di colpi di scena che sarà trasmessa su Canale 5 tra qualche giorno.