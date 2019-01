Annuncio

Continuano ad appassionare le vicende della telenovela iberica “Una Vita” [VIDEO]nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. I colpi di scena non mancheranno nemmeno negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese. Le anticipazioni ci dicono che Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) dopo aver rinunciato all’amore, sposando Samuel Alday (Juan Gareda) pur provando dei forti sentimenti soltanto per il cognato Diego (Ruben De Eguia), deciderà di essere sincera. La primogenita di Ursula Dicenta vuoterà il sacco dopo aver visto la sorella Olga tra le braccia dell’uomo che ama.

La giovane fanciulla quando sarà messa alle strette dal marito, gli confesserà di essere ancora innamorata di suo fratello.

Il piano di Ursula contro la primogenita, Olga si innamora di Diego

Gli spoiler delle puntate [VIDEO]che i telespettatori italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset nei prossimi mesi, annunciano che la malvagia Ursula dopo essersi riconciliata con la secondogenita Olga, metterà in atto uno dei suoi diabolici piani.

L’ex educatrice della defunta Cayetana per riuscire nel suo intento, ordinerà alla figlia ritrovata di corteggiare Diego Alday per farlo allontanare in modo definitivo da Blanca. In particolare l’obiettivo della Dicenta sarà quello di far soffrire la primogenita, infatti essendo a conoscenza che colui che ama è il cognato, avrà intenzione di separarla dalla creatura che porta in grembo quando nascerà. Olga non si limiterà soltanto a sedurre il fratello di Samuel. Nello specifico, la sorella di Blanca si innamorerà veramente di lui: infatti, dopo aver trascorso parecchio tempo insieme, si lasceranno andare alla passione. In seguito Diego, per dimostrare alla cognata di averla dimenticata, si presenterà ad un evento organizzato in onore del padre Jaime in compagnia di Olga.

Blanca spezza il cuore al marito, Liberto convince Samuel a non lasciare Acacias 38

Blanca dopo aver capito che il maggiore degli Alday ha intrapreso una relazione sentimentale con sua sorella, non riuscirà a nascondere la sua gelosia.

Nonostante ciò, la primogenita di Ursula metterà in guardia Olga dicendole di non fidarsi di Diego, precisandole che ama soltanto lei. Samuel, dopo aver sorpreso la moglie litigare con la sorella, le chiederà delle spiegazioni. A quel punto Blanca uscirà allo scoperto, rivelando al marito di non aver mai smesso di amare suo fratello. Purtroppo il figlio minore di Jaime, dopo aver ascoltato le parole della sua amata, cadrà in preda alla disperazione, anche quando quest’ultima gli prometterà di essere lo stesso fedele nei suoi confronti. Samuel, dopo aver chiesto alla moglie del tempo per decidere come gestire la scomoda situazione, si confiderà con Liberto Seler. Quest’ultimo riuscirà a convincere il figliastro di Ursula a non abbandonare Acacias 38 ed a rimanere al fianco della moglie per il bene del loro bambino.