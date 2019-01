Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Il Segreto” [VIDEO] che narra le appassionanti vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, ci dicono che Carmelo si macchierà le mani di sangue per salvare la vita a Julieta Uriarte. Il sindaco della cittadina iberica metterà fine all’esistenza del malvagio Esustaquio Molero. La maestra Adela invece continuerà a lottare tra la vita e la morte, sempre a causa delle conseguenze riportate a seguito dell’aggressione ricevuta dal nemico Basilio.

Purtroppo il dottor Zabaleta rivelerà al Leal che sua moglie molto probabilmente morirà a breve.

Adela in pericolo di vita, la Uriarte viene messa alle strette dai Molero

Nelle puntate che andranno in onda [VIDEO]sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 28 gennaio all’1 febbraio 2019, il dottor Alvaro manipolerà Elsa dicendole di avere il timore di innamorarsi di lei, e che presto salderà il suo debito con gli usurai.

Intanto Maria accetterà felicemente di far rimanere Roberto alla casona per tutta la stagione, nonostante le perplessità di Fernando. Anacleto farà una nuova proposta di lavoro ad Irene. Isacco si arrabbierà con la moglie Antolina per tenerlo sempre sotto controllo. Severo e Carmelo diranno a Julieta e Saul che non verranno più sorvegliati dagli uomini armati. Adela si sentirà male a causa dello spostamento del proiettile che ha nel cervello. Dolores di fronte a Marcela e Matias si scaglierà contro Alvaro. Il padre di Camelia inviterà Isaac a trascorrere più tempo con la moglie. Elsa prenderà le difese di Alvaro, precisando a Dolores che Alvaro ha un debito nei confronti di alcuni bambini che ha curato in Portogallo. Quest’ultimo dopo essere stato nella capitale ringrazierà la Laguna per il suo contributo, dandole una spilla.

Isaac mentre si troverà con la moglie, sorprenderà Alvaro ed Elsa insieme. Carmelo riceverà una terribile notizia dal dottor Zabaleta, ovvero che Adela con molta probabilità esalerà l’ultimo respiro nelle prossime 48 ore. In seguito Francisca inviterà Fernando a fare qualcosa per l’inconveniente arrivo di Roberto. Julieta mentre si troverà da sola nella foresta per cercare le bacche, verrà messa alle strette da Eustaquio Molero e il figlio Lamberto.

Carmelo uccide Eustaquio, Julieta ritorna a casa sana e salva

Il Guerrero continuerà ad essere geloso di Elsa, invece Alvaro avrà intenzione di svelare ai compaesani di aver ricevuto i soldi dalla Laguna. Irene rifiuterà di lavorare per Anacleto, per prendersi cura di Adela. Saul annuncerà la scomparsa della Uriarte, dopo aver trovato il suo cestino. Tutti gli abitanti offriranno il loro aiuto per cercare la nipote di Consuelo. Don Berengario e Carmelo incontreranno i Molero che gli diranno che Julieta si trova in una baracca. Il Leal commetterà un terribile gesto, perché ucciderà Esustaquio, facendo andare su tutte le furie il figlio Lamberto.

Anche quest’ultimo perderà la vita dopo aver cercato di sparare il sindaco, grazie all’intervento di Don Berengario. Il marito di Adela e il parroco seppelliranno i cadaveri, e riveleranno alle autorità che padre e figlio sono fuggiti. Julieta ritornerà a casa, e tranquillizzerà Saul dicendogli di non aver bisogno di nessun dottore. Elsa deciderà di non svelare a nessuno di essersi impossessata della sua eredità, continuando a far credere a tutti di essere povera. Il Mesia avrà un’altra crisi per la vicinanza tra Roberto e Maria. Alvaro accetterà la proposta di Carmelo, di essere il nuovo medico di Puente Viejo. Mauricio e Fè andranno a trovare la Uriarte che sarà di buon umore con tutti. Melitón non avrà nessuna novità sulla ricerca del Molero, mentre Faustino arriverà nel paese e sembrerà essere interessato alla cantina di Fè. Quest’ultima dopo aver appreso che un uomo la sta cercando, si nasconderà a casa di Julieta e Saul. Infine Fernando chiederà a Prudencio delle informazioni su Roberto.