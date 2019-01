Annuncio

Una vita è in Tv su Canale 5 con le puntate dal 27 gennaio all'1 febbraio, cosa accadrà in quel di Acacias? Dopo l'arrivo di Olga, che ha accoltellato Ursula alle spalle, le trame prenderanno una piega ancora più complicata, visto che la Dicenta farà il doppio gioco (e parecchio sporco) con entrambe le figlie. Blanca verrà a scoprire dalla gemella tutte le angherie inflittale dalla madre quando ancora era una povera bimba innocente. L'intraprendenza di Elvira darà scandalo ad Acacias, mentre Blanca inizia ad accusare strani malesseri che metteranno in allerta Diego.

Ciò che sorprenderà i telespettatori della soap Una Vita sarà l'inaspettata e strana scelta di Simon, che non sarà certo priva di conseguenze.

Una Vita dal 27 gennaio all'1 febbraio: Blanca copre Olga

Nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 [VIDEO]dal 27 gennaio all'1 febbraio, Blanca riuscirà ad evitare che Ursula muoia dissanguata.

Dopo aver scoperto che ad accoltellarla è stata Olga, deciderà di coprire la gemella, raccontando ai paesani che la madre è stata vittima di un aggressore sconosciuto. Le due sorelle avranno modo di parlare a lungo e Blanca verrà a sapere tutte le cattiverie che Ursula le ha inflitto da piccola, per poi abbandonarla da sola e senza cibo in mezzo ad un bosco. La giovane fu costretta poi a vivere con un uomo che, in cambio di un pasto e un letto, la costringeva a servirlo e riverirlo, non mancando di umiliarla. Ursula darà una versione ben diversa. raccontando a Blanca di essere stata costretta ad abbandonare Olga perché posseduta dai demoni. Intanto Susana sospetta che ci sia qualcosa che non vada nella gravidanza di Rosina, visto che non è aumentata di nemmeno un grammo. Mossa da compassione, Blanca ospiterà la gemella a casa sua, ma la ragazza ben presto sparirà dalla circolazione senza lasciare traccia.

La rabbia di Elvira negli episodi settimanali di Una Vita

Elvira darà scandalo ad Acacias, precipitandosi in sartoria e chiedendo di vedere Simon. In tantissimi li vedranno in piazza e la mattina dopo la loro tresca sarà sulla bocca di tutti. Il Gayarre, fedele alla sua promessa di stare accanto ad Adela, rifiuterà la Valverde che, infuriata, prima lo farà ingelosire e poi mediterà vendetta. Intanto Blanca accuserà strani malesseri, che Diego attribuirà subito ad una gravidanza. La giovane però non sembra esserne particolarmente contenta. A casa Alday iniziano a sparire degli oggetti preziosi e la colpa ricadrà su Olga, visto che si è allontanata senza avvisare nessuno. Le anticipazioni di Una Vita [VIDEO] proseguono con la determinazione di Simon che, pur di non deludere Adela, le starà accanto senza amarla. Le puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 27 gennaio all'1 febbraio si chiudono con la disperazione di Blanca che, confidandosi con Leonor, le dirà di non sapere chi è il padre del bimbo che porta in grembo... Un dubbio che la porterà ad un bivio decisivo.