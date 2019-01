Annuncio

Gli avvenimenti nelle vicende della soap opera di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO]nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più interessanti. Arriva una brutta notizia per il pubblico italiano riguardante le puntate che dovrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo. Le anticipazioni svelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si metterà nei guai all’insaputa della moglie, per difendere Antonito Palacios (Alvaro Quintana).

L’avvocato dopo essere stato minacciato continuerà ad impegnarsi per consentire al figlio di Ramon (Juanma Navas) di tornare a casa. Inoltre il padre adottivo di Tano per non far preoccupare Celia (Ines Aldea) le dirà una grossa bugia.

In particolare la commerciante di tinte per capelli verrà a conoscenza che il marito ha commesso di nuovo lo stesso errore del passato, perché ha intrapreso delle relazioni clandestine.

Una Vita: la scomparsa di Belarmino, Antonito finisce in prigione

Come vi abbiamo raccontato negli articoli dedicati a questo sceneggiato, negli episodi che molto probabilmente i telespettatori italiani vedranno a febbraio 2019, Antonito Palacios si metterà nuovamente in una brutta situazione. Tutto inizierà quando il fratello di Maria Luisa stringerà un accordo con l’anziano Belarmino. Quest’ultimo deciderà di far costruire un monumento in onore dei soldati caduti nella guerra di Cuba, con l’aiuto del primogenito di Ramon. Purtroppo il fidanzato di Lolita verrà ingannato, perché il suo socio in affari scomparirà nel nulla dopo essersi impossessato di tutto il denaro rilasciato dal municipio per la realizzazione del loro progetto.

A pagarne le conseguenze sarà il cognato di Victor, dato che verrà arrestato dal commissario Aurelio Mendez con l’accusa di truffa aggravata ai danni del comune. A questo punto Lolita per dimostrare l’innocenza del suo amato, chiederà all’avvocato Felipe di farsi carica della difesa. Il figliastro di Trini durante la detenzione in prigione troverà dei foglietti anonimi minacciosi indirizzati a lui, che lo inviteranno a dichiararsi colpevole in cambio della salvezza dei suoi familiari. Antonito si rifiuterà di adeguarsi alla volontà del suo misterioso ricattatore, venendo maltrattato numerose volte da una guardia corrotta.

Celia in preda allo sconforto, Felipe viene aggredito

Dopo qualche giorno, anche il legale Alvarez Hermoso riceverà una lettera dal contenuto intimidatorio, che lo farà riflettere, dato che arriverà a pensare di non fare più nulla per consentire al figlio di Ramon di tornare in libertà. Nonostante ciò, Felipe deciderà di non fare un torto ai Palacios, facendo credere alla moglie Celia di essere lo stesso di sempre, ovvero di aver iniziato a frequentare altre donne.

Gli spoiler svelano [VIDEO] che quest’ultima dopo aver appreso l’ennesimo tradimento del marito cadrà in preda allo sconforto, ma durante uno sfogo con Trini preciserà di aver avuto l’impressione che Felipe le abbia detto una bugia per nasconderle qualcosa di più grave. La Crespo dopo aver consolato l’amica, affronterà l’avvocato Alvarez Hermoso, che purtroppo ribadirà la sua infedeltà, e la inviterà a non intromettersi più nella sua vita privata. Infine ci sarà un altro colpo di scena, perché Felipe verrà aggredito da un uomo che oltre a colpirlo in testa, gli ordinerà di non presentarsi al processo di Antonito Palacios.