I telespettatori italiani e spagnoli continuano a seguire appassionatamente le vicende della telenovela “Una Vita”, [VIDEO]scritta dall’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che dovrebbero essere trasmessi su Canale 5 il mese prossimo, l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) metterà in pericolo la sua vita e quella della moglie Celia (Ines Aldea) a causa di Antonito Palacios (Alvaro Quintana). Nello specifico, il legale farà i conti con delle minacce, dopo aver accettato di difendere il primogenito di Ramon da una gravissima accusa ai danni del comune.

Il fratello di Maria Luisa si troverà in prigione dopo aver stretto un accordo con un anziano signore chiamato Belarmino.

Una Vita: l’inganno di Belarmino, il figlio di Ramon viene arrestato

Le anticipazioni riguardanti le puntate [VIDEO] che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane, ci dicono che Antonito, mentre lavorerà a La Deliciosa come nelle altre giornate, farà la conoscenza di Belarmino.

Quest’ultimo proporrà al primogenito di Ramon di allearsi con lui per far realizzare un monumento dedicato ai soldati che hanno perso la vita a Cuba. Il fratello di Maria Luisa non avendo mai ottenuto soddisfazioni con il suo lavoro, accetterà di entrare in affari con l’anziano ma purtroppo si metterà di nuovo nei guai. Il fidanzato di Lolita finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di truffa. Tutto avrà inizio quando Belarmino si impossesserà dell’intera cifra ricevuta dal politico per avviare i lavori di costruzione, dato che il commissario Mendez arresterà il giovane Palacios per la mancata consegna dei documenti per dare il via al progetto. A questo punto Ramon prenderà le difese del figlio pagando l’avvocato Felipe.

Antonito ribadisce di essere innocente, Felipe riceve un messaggio minaccioso

Purtroppo, la situazione si complicherà perché Antonit oltre ad essere maltrattato numerose volte da una guardia corrotta, verrà minacciato attraverso dei biglietti anonimi.

Il misterioso ricattatore ordinerà al cognato di Victor di dichiararsi l’unico colpevole della truffa ai danni del comune, altrimenti a pagarne le conseguenze saranno i suoi familiari. Nonostante ciò, il primogenito di Ramon ribadirà di essere innocente con la speranza che lo scultore Sepulveda possa farlo scagionare. Quest’ultimo, proprio quando dovrà testimoniare a favore di Antonito, non si presenterà ad Acacias 38 senza dare nessuna spiegazione. Felipe, dopo l’assenza dell’artista, capirà di trovarsi in una scomoda posizione perché riceverà un messaggio intimidatorio da un uomo rivolto a lui e alla moglie Celia.