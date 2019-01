Annuncio

La popolare soap opera “Una Vita” [VIDEO] ottiene sempre tantissimo successo con le sue trame ricche di avvenimenti inaspettati. Negli episodi che andranno in onda in Spagna questa settimana, Celia Alvarez Hermoso pur avendo perdonato Trini Crespo proverà invidia per lei. In particolare, la moglie di Felipe, a causa del recente aborto avuto, non riuscirà ad essere felice sapendo che la matrigna di Maria Luisa Palacios diventerà madre. Lucia invece dimostrerà ancora una volta di amare soltanto padre Telmo, perché abbandonerà Samuel Alday sull’altare.

Una Vita: il sospetto di padre Telmo, Felipe vieta a Trini di vedere sua moglie

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO] che i telespettatori spagnoli vedranno dal 21 al 25 gennaio 2019, svelano che Samuel rifiuterà la richiesta di Lucia, ovvero di sospendere per il momento i preparativi delle loro nozze.

Intanto, la promessa della sarta Susana Seler fatta alla madonna si realizzerà, perché suo nipote (figlio di Elvira Valverde e Simon Gayarre) si riprenderà. Nel frattempo, Espineria verrà accusato di essere l’assassino di frate Guillermo da Telmo. Felipe dopo essere ritornato a casa verrà a conoscenza da Lolita che sua moglie Celia ha perso il figlio che aspettava per aiutare Trini. Telmo avrà il sospetto che il suo mentore potrebbe essere morto per mano della sua domestica Ursula. L’avvocato Alvarez Hermoso non consentirà a Trini di visitare sua moglie. Telmo non potrà lasciare il paese a causa delle indagini della polizia sulla morte di Guillermo.

Celia non riesce ad essere felice per Trini, Samuel va su tutte le furie

Celia e Fabiana riveleranno al commissario Mendez di aver visto la Dicenta litigare con il defunto mentore.

Lucia inviterà la cugina a riconciliarsi con la moglie di Ramon. In seguito Agustina verrà assalita dai sensi di colpa per l’arresto di Ursula perché sa che è innocente. Jacinto non avrà nessuna reazione quando Marcelina gli dirà finalmente ciò che prova per lui. Trini riceverà il perdono di Celia che purtroppo non farà salti di gioia per la sua gravidanza. Samuel andrà su tutte le furie quando Lucia lo abbandonerà sull’altare. Successivamente Trini avrà un malore al punto che sarà costretta ad essere messa sotto sorveglianza in ogni momento. L’Alday, a causa del suo orgoglio, non si scuserà per essersi scagliato contro Lucia in pubblico. Per finire, Jimeno Batan farà un ricatto a Samuel, dato che gli ricorderà di voler ricevere da lui il denaro che gli spetta.