Una delle coppie più amate dal pubblico che si è formata a Uomini e donne è quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Rosa e Pietro ormai vivono da due anni la loro storia d'amore felicemente, condividendo anche molto delle loro giornate con i loro fan essendo molto presenti sui social. È stato proprio ieri che in diretta tv hanno fatto un annuncio per loro importantissimo.

L'annuncio inaspettato

Ieri pomeriggio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati ospiti a Domenica Live da Barbara D'Urso.

È stato proprio lí che sotto lo stupore di tutti hanno annunciato che diventeranno presto genitori [VIDEO]. La notizia ha lasciato tutti senza parole in quanto da giorni ormai sul web si era diffusa la notizia che i due fossero in crisi [VIDEO].

A far pensare ciò è stato il fatto che Rosa da giorni si è trasferita di nuovo a casa dei suoi genitori, ma questo non perché ci fosse aria di crisi con Pietro bensí a causa della sua gravidanza. Rosa infatti ieri ha raccontato che ha preferito andare a stare per un po' a casa dei suoi genitori in quanto accusa dei piccoli malori normali per lo stato in cui si trova e dai suoi genitori si sente molto più tranquilla.

La storia tra Rosa e Pietro quindi prosegue a gonfie vele e non potrebbe andare meglio di così. I ragazzi hanno anche confermato che il matrimonio ci sarà e sembra essere confermata la data, ovvero a giugno e si sposeranno a Caserta. Il piccolo invece nascerà tra luglio e agosto infatti Rosa ora è al terzo mese. Rosa e Pietro erano visibilmente emozionati e felici per l'arrivo del loro primo figlio.

La felicità dei fan

Dopo aver annunciato la bellissima notizia in diretta tv il web si è scatenato infatti tutti i fans di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono felicissimi per questa bellissima notizia che lì vede coinvolti. Sono centinaia gli auguri che compaiono sui social per loro. Ma se da una parte c'è chi è felice per la notizia, dall'altra c'è chi ha accusato i ragazzi di voler fare business a tutti i costi. Sono tanti infatti quelli che avrebbero preferito una smentita sui social dal momento in cui si parlava di una loro presunta crisi e tanti alti quelli che avrebbero preferito che l'annuncio della gravidanza avvenisse lí, dove tutto è iniziato tra loro ovvero a Uomini e Donne. Nonostante tutto quello che conta è la loro felicità e l'arrivo del loro primo figlio. Tantissimi auguri ragazzi e che questa possa essere l'esperienza e l'emozione più bella della vostra vita.