Oggi è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne [VIDEO] ricca di colpi di scena. Protagonista indiscussa è stata Gemma Galgani, la quale è stata pesantemente insultata prima dall'opinionista Tina Cipollari e poi dal suo ex Rocco Fredella, che l'ha incolpata di averlo preso in giro.

U&D trono over: nuovo scontro tra Tina Cipollari e la Galgani

Durante la puntata del trono over andata in onda oggi su Canale 5, la dama di Torino e la diva del trash hanno dato vita ad un infuocato battibecco.

Le due donne, infatti, hanno dimostrato di non riuscire a seppellire l'ascia di guerra, tanto da dirsele di tutti i colori. La Galgani si è dimostrata particolarmente agguerrita nei confronti di Tina Cipollari, in quanto stufa di passare per quella che non è.

Dall'altro canto, l'irriverente opinionista l'ha accusata di essere falsa e di utilizzare i cavalieri conosciuti solo per visibilità. Uno scontro che è degenerato sempre di più, tanto che l'ex di Rocco ha definito Tina "Una chiromante dentro e fuori'', mentre quest'ultima l'ha accusata di essere ''Una mummia ammuffita''. A questo punto è dovuta scendere al centro dello studio Maria De Filippi per evitare che le due donne venissero alle mani.

Uomini e Donne: Rocco furioso con Gemma Galgani

Successivamente si è parlato della vita sentimentale di Gemma Galgani. La dama è ancora molto in difficoltà a trovare l'anima gemella dopo aver concluso la storia d'amore con il gabbiano fiorentino, Giorgio Manetti. [VIDEO] La donna, infatti, ha iniziato a frequentare Rocco Fredella, dopo essere stata scaricata da Paolo Marzotto che l'ha preferita a Sabrina.

Ma le cose con il piastrellista hanno faticato a decollare per il verso giusto, per colpa delle divergenze caratteriali a quanto sembra insormontabili. Per questo motivo la Galgani ha riferito alla redazione di non aver ricevuto attenzioni da parte di Rocco, tanto da credere che fosse interessato solo alla serate. Inoltre non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi, in quanto non è altro che un cafone, tanto da restituirgli i doni avuti durante la conoscenza.

Un gesto che non è piaciuto affatto a Rocco, che le ha suggerito di portarli alla Caritas per poi attaccarla duramente. Nel dettaglio, il cavaliere l'ha accusata di essersi approfittata di lui, tanto da considerarla un'opportunista, ipocrita e tirchia. Infine ha smentito di aver partecipato ad alcune serate come lei supponeva, tanto da inventare scuse pur di lasciarlo.