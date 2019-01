Annuncio

Lo sceneggiato di origini iberiche [VIDEO] “Una vita” scritto da Aurora Guerra non smette di stupire. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, ci dicono che la malvagia Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) darà una svolta nelle vicende ambientate ad Acacias 38, provocando tanta sofferenza alla primogenita. In particolare Olga (Sara Sierra) a causa della madre si avvicinerà all'uomo che continua ad amare sua sorella Blanca: ovvero a Diego Alday (Rubèn De Eguia).

La trama si farà sempre più avvincente, dato che la secondogenita dell'ex istruttrice della defunta Cayetana si concederà al fratello di Samuel.

Ursula si riconcilia con la secondogenita, Diego svela il suo delitto ad Olga

Nelle puntate che il pubblico [VIDEO]italiano avrà la possibilità di vedere tra qualche mese, Ursula si riconcilierà con la secondogenita Olga, dopo aver appreso che ha subito degli abusi dal defunto patrigno Tomas.

La sorella di Blanca quindi rinuncerà a sbarazzarsi della madre per averla abbandonata nel bosco delle dame all'età di cinque anni: a questo punto l’ex istruttrice metterà in atto un malvagio piano, dato che farà credere ad Olga che sua sorella non è felice che loro hanno finalmente chiarito. Successivamente la Dicenta dopo aver detto alla secondogenita che sarà lei a crescere il nipote, le ordinerà di fare delle avance a Diego Alday. Ursula specificherà alla figlia ritrovata di doversi avvicinare al fratello di Samuel, per fargli dimenticare Blanca. Ovviamente Olga si adeguerà alla volontà della madre, ma per riuscire nel suo intento nel migliore dei modi si farà dare dei consigli sul corteggiamento dalla sorella. Sin da subito il secondogenito di Jaime si fiderà di Olga, dato che le confesserà di aver messo fine all'esistenza della madre da bambino per errore.

Olga si concede al fratello di Samuel, la disperazione di Blanca

Anche la sorella di Blanca si confiderà con Diego, dato che gli svelerà di essere stata abusata dal patrigno. Per la secondogenita di Ursula e il fratello di Samuel sarà abbastanza difficile trattenersi, infatti si scambieranno un bacio. Olga si aprirà sempre di più con il cognato di Blanca, dato che pur sapendo che è ancora innamorato della sorella, gli dirà chiaramente che lui è l’uomo con cui vuole fare l’amore per la prima volta. Diego dopo un’iniziale titubanza, si lascerà andare alla passione con Olga. Il giorno successivo il fratello di Samuel farà un gesto inaspettato, perché si presenterà ad un’esposizione in onore del padre Jaime insieme alla sorella di Blanca: quest'ultimo non appena vedrà il cognato in compagnia della gemella cadrà in preda alla disperazione profonda, poiché non farà fatica a capire che ha intrapreso una relazione sentimentale con Olga.