Nuovo appuntamento dedicato alla popolare fiction “Il Paradiso delle Signore” [VIDEO] diretta da Monica Vullo e ambientata nella Milano degli anni Cinquanta. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno su Rai 1 la settimana prossima sempre dopo la trasmissione “Vieni da me” condotta da Caterina Balivo, non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni di dicono che Elena Montemurro (Giulia Petrungaro) continuerà ad avere problemi con Agnese Amato (Antonella Attili).

In particolare quest’ultima si scaglierà contro la giovane donna siciliana, perché le dirà di essere la causa della discussione tra il fidanzato Antonio e il cognato Salvatore.

Agnese contro Elena, Marta fa una proposta al fratello

Gli spoiler degli episodi [VIDEO] che andranno in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio, svelano che Agnese accuserà Elena di essere la responsabile della lite tra i due fratelli amato (Salvatore e Antonio). Quest’ultimo purtroppo metterà fine al fidanzamento con la fidanzata, e andrà a lavorare al circolo con Giovanni. Marta proporrà al fratello Riccardo di andare a disintossicarsi in una struttura clinica svizzera specializzata. Nel frattempo Umberto Guarnieri deciderà di far entrare il figlio negli affari di famiglia, per aiutarlo ad uscire fuori dalla tossicodipendenza. Adelaide sospetterà che l’unico obiettivo del cognato sia quello di curare i propri interessi economici. Luciano cercherà di impedire ad Oscar di collaborare con il “Paradiso delle Signore”.

Successivamente Elena dopo quanto accaduto con Salvatore, annuncerà ad Anita di non voler più lavorare alla caffetteria. Intanto Umberto presenterà il figlio ai suoi soci, invece Agnese dopo aver scoperto che Elena si è licenziata di sua volontà, cercherà di convincere don Ermanno ad impedire alla ragazza di fare delle lezioni ai bambini. Silvia dopo aver visto Oscar sempre più complice con Clelia, tenterà di riavvicinarsi a Luciano.

L’arrivo dei genitori di Roberta, Antonio conquista Ludovica

Roberta e Federico si prepareranno a fingere di essere una coppia per l’imminente arrivo dei genitori della ragazza. In seguito Clelia confiderà i suoi timori a Luciano riguardo al marito e alla minaccia del suo ingresso al Paradiso. I genitori di Roberta dopo essere arrivati a Milano, faranno la conoscenza di Federico credendo che sia il fidanzato della figlia. Umberto festeggerà l’entrata del figlio Riccardo nel mondo degli affari: a questo evento prenderà parte anche Andreina, che per far ingelosire Vittorio farà andare su tutte le furie la contessa Adelaide.

Agnese e Tina avranno intenzione di far riappacificare Antonio e Salvatore, ma i diretti interessati rimarranno fermi nelle loro posizioni. Intanto Adelaide si scaglierà contro Umberto, dato che lo accuserà di aver organizzato la serata al circolo soltanto per fare impressione su Andreina e riscattare i Mandelli. Federico confesserà il suo segreto a Roberta, mentre Andreina e Lucia si vedranno in segreto. Infine Antonio farà colpo su Ludovica, difendendola durante una discussione con Cosimo.