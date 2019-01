Annuncio

Come di consueto la ABC, network americano che trasmette le puntate inedite di Grey's Anatomy, [VIDEO] ha rilasciato la sinossi ufficiale del dodicesimo episodio della quindicesima stagione.

"Durante le festività natalizie Meredith prova a far chiarezza sulla sua vita sentimentale grazie all'aiuto di un paziente. Il matrimonio tra Miranda e Ben è sempre più in crisi. Nel frattempo Betty fa una rivelazione inaspettata che sconvolge Owen e Amelia".

L'episodio dal titolo "Girlfriend in a coma" andrà in onda Giovedì 7 febbraio.

La puntata è stata scritta da Kiley Donovan e diretta da Debbie Allen che figura anche nella lista delle guest star insieme a Greg Germann nel ruolo di Tom Koracick e Jason Wiston George nel ruolo di Ben Warren.

Kim Raver: 'Una scena cambierà il futuro di Amelia, Owen e Teddy'

Se la trama ufficiale non fa riferimento al tanto discusso triangolo composto da Amelia, Owen e Teddy sono i loro interpreti ad assicurarci molte scene che coinvolgeranno questi personaggi. In una recente intervista Kim Raver ha infatti anticipato che nella seconda parte di stagione le complesse vicende sentimentali che coinvolgono il Maggiore Hunt saranno approfondite. Ecco cosa ha dichiarato:

"L'aspetto più eccitante del triangolo composto da Amelia, Owen e Teddy è che non esiste un cattivo. Stiamo raccontando una storia atipica: non c'è una donna 'malvagia' in questo triangolo. Nessuna delle due combatte contro l'altra per aggiudicarsi un uomo. Sono davvero contenta della piega che sta prendendo questa storyline! Adoro Caterina Scorsone [VIDEO] e mi piace tantissimo il personaggio che interpreta.

Non sarei mai tornata ad interpretare Teddy se ciò avesse comportato una guerra tra donne. Non sarà così! Racconteremo una storia che rappresenta una realtà molto diffusa nel nostro mondo moderno: come si incontrano le famiglie. Sembra una cosa folle perché parliamo una lingua inusuale, ma è proprio questo che lo rende avvincente. Ci sarà anche un altro aspetto sconvolgente, ma anche se adesso non posso aggiungere altro vi anticipo che porterà ad ulteriori complicazioni. Abbiamo un team di scrittori molto valido in grado di raccontare una storia profonda e straordinaria senza rinunciare alla parte comica e divertente. Abbiamo girato una scena molto importante che coinvolgerà ben quattro protagonisti. Sarà strano, divertente e complicato e dopo questa discussione niente sarà come prima".

Kevin McKidd: 'Al momento non posso assicurare che Owen e Amelia supereranno la crisi'

Anche il protagonista maschile, Kevin McKidd, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni focalizzandosi sul delicato momento che Owen e la sua ex moglie Amelia affronteranno dopo la notizia della gravidanza di Teddy.

Ecco cosa ha dichiarato:

"Mi affascina il fatto che, anche noi attori, non sappiamo come si evolveranno le cose in questo delicato triangolo. Owen e Amelia stavano vivendo un periodo molto sereno e ricco d'amore prima della sconvolgente notizia di Teddy. Mi si spezza il cuore se penso alle difficoltà che hanno affrontato per conquistare nuovamente la tranquillità. Adesso è come se una bomba atomica li avesse colpiti. Spero davvero che supereranno insieme anche questa nuova 'sfida', ma al momento non ho alcuna certezza in merito".