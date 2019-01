Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni della soap [VIDEO] opera Beautiful, da domenica 27 gennaio a sabato 2 febbraio, in onda su canale 5 alle ore 13:40, sono pronte a sorprendere. Nelle prossime puntate, Steffy Forrester cerca di indurre Liam a pensare che non sia lui il colpevole dell’attentato verso Bill: la donna vuole fargli capire che la sua memoria è ancora "confusa" dopo la commozione cerebrale.

Brooke e Ridge, inizialmente, hanno paura delle ripercussioni dell'imprevisto ritorno di Taylor. Poi, però, riflettendoci meglio, Brooke capisce che la donna è intenzionata a stare vicino alla figlia, che sta passando un periodo molto difficile.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore spoiler 24 gennaio: Luciano ricatta Umberto

La verità di Taylor

Furibonda per i suoi dubbi, Taylor ha rivolto nuovamente un’arma contro Bill Spencer, ma una volta tornata in se reclina l'arma, che le cade a terra. La donna confessa così la verità, chiedendo scusa all'uomo per aver messo in pericolo la sua vita.

Advertisement

Dopo aver sentito la dichiarazione di Taylor, Bill è decisamente turbato ma allo stesso tempo è anche molto sollevato, in quanto grazie a questo scopre che suo figlio Liam non ha mai provato ad ucciderlo.

Taylor dichiara finalmente la verità [VIDEO] a sua figlia Steffy e le confessa che era convinta che Bill avesse approfittato di lei e per questo ha sparato alle spalle. La giovane è sconvolta e ammette che non avrebbe mai pensato che sua madre fosse capace di un gesto del genere. Taylor ammette così di aver "perso la testa" e dichiara che era passata dall'imprenditore con il solo intento di parlargli.

Liam scopre di essere innocente

Appena saputa la verità, Steffy si reca immediatamente da suo marito Liam insieme a Bill per avvisarlo che non è stato lui a sparare al padre, senza dirgli però, l’identità del colpevole, che Bill ha deciso ormai di proteggere.

Advertisement

I migliori video del giorno

Liam, all'inizio dubbioso del racconto dei due, si convince poi di non essere il colpevole.

Steffy dice a Bill che la colpa di quanto accaduto è soltanto la loro, in quanto non sarebbero dovuti mai finire al letto insieme.

L'imprenditore è lieto e soddisfatto che suo figlio sia innocente e finalmente chiarisce con lui la situazione. Anche Liam è ovviamente felice e si confida subito con Hope. Steffy intima sua madre di recarsi subito da un terapista, in quanto crede che la donna abbia veramente bisogno di aiuto. La Forrester, in seguito, confida a sua madre di non essere mai stata violentata da Bill, ma di aver ceduto alla passione con lui dopo aver scoperto che Liam ha baciato Sally Spectra.

Anche Taylor è preoccupata per la sua salute: accentando il consiglio ricevuto da sua figlia Steffy, la donna promette di recarsi da un professionista, un suo collega. Bill, intanto è convinto che non sporgerà una denuncia nei confronti di Taylor, per amore di Steffy, ma in cambio la donna dovrà chiudere ogni rapporto con Liam.

Bill deciderà di ricattare Steffy, che per evitare di mandare sua madre in prigione dovrà accettare di lasciare suo marito.

La donna non ha molta scelta se vuole che sua madre rimanga libera e chiede un incontro con Liam per raccontargli la verità sulla notte passata insieme al suocero, mostrando a suo marito i documenti per annullare il matrimonio.

Nel frattempo, Maya è contenta di sapere che Liam è entrato a far parte dello staff della Hope For The Future: la donna è infatti sicura che il giovane abbia un animo generoso ed è convinta che porterà grandi benefici al progetto.