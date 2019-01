Annuncio

Annuncio

Il popolare sceneggiato spagnolo “Una Vita” [VIDEO] ideato dall'autrice Aurora Guerra non smette di coinvolgere con intrighi, passioni, e colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Elvira Valverde dopo essere stata mollata da Simon Gayarre a causa di Adela, metterà in atto una falsa. In particolare la figlia del perfido colonnello Arturo mentre si confiderà con Victor Ferrero sulle loro situazioni sentimentali, tenterà di far ingelosire il suo ex fidanzato.

La fanciulla si getterà tra le braccia del cioccolatiere facendo andare su tutte le furie il fratellastro di Leandro.

Una Vita: Simon mette fine alla tresca con Elvira, la vendetta della Valverde

Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori italiani negli episodi recenti, c’è stato il clamoroso ritorno in scena di Elvira Valverde.

Advertisement

La figlia del colonnello Arturo purtroppo ha rimesso piede nel suo paese smentendo la notizia della sua presunta morte nel bel mezzo delle nozze tra Simon Gayarre e Adela. Purtroppo la giovane fanciulla dopo aver assistito all'unione del suo promesso sposo con l’ex religiosa ha perso i sensi. Le anticipazioni ci dicono [VIDEO] che il figlio illegittimo di Susana non rispetterà la moglie, dato che dopo pochi giorni dal matrimonio intraprenderà una tresca clandestina con la sua ex fidanzata. Successivamente la consanguinea di Arturo verrà piantata in asso dal Gayarre che deciderà di non vederla più a causa della madre. A questo punto la Valverde si vendicherà facendo numerosi dispetti alla rivale, ma purtroppo nel tentativo di ferirla si ribalterà la situazione.

Maria Luisa rifiuta la proposta di nozze del fidanzato, la figlia di Arturo bacia Victor

Elvira rimarrà sconvolta dopo essere venuta a conoscenza che Adela conosce il segreto di Simon, ovvero che è figlio della sarta Susana.

Advertisement

I problemi per Elvira continueranno, perché il fratellastro di Leandro per non far rovinare la reputazione della madre ordinerà alla sua ex amante di non intromettersi più nella sua vita. Nel frattempo Victor dopo aver ricevuto una lettera dalla Francia, chiederà la mano di Maria Luisa: purtroppo quest'ultima si rifiuterà di sposare il pasticciere perché apprenderà che ha intenzione di fare il grande passo soltanto per convincerla a trasferirsi a Parigi con lui per andare a lavorare con i genitori. Elvira approfitterà della crisi sentimentale tra l’amica e il Ferrero per far ingelosire Simon: nello specifico la Valverde mentre si troverà a La Deliciosa per chiedere al cioccolatiere cos'è successo tra lui e la sorella di Antonito, farà un gesto spiazzante. Elvira darà un bacio appassionato a Victor: dopo aver assistito a questa scena il Gayarre inviterà il nipote a prendere le distanze dalla figlia di Arturo.