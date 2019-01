Annuncio

Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Una Vita” [VIDEO]nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori italiani nelle puntate attuali, la new entry Blanca Dicenta è venuta a conoscenza di non essere figlia unica, ovvero di avere una sorella gemella chiamata Olga. Le anticipazioni ci dicono che quest’ultima dopo essere stata data per morta dalla terribile madre Ursula, metterà piede ad Acacias 38 per portare al termine la sua vendetta.

L’enigmatica fanciulla dopo non essere riuscita ad uccidere la donna che l’ha messa al mondo, assumerà un ruolo sempre più importante nello sceneggiato. In particolare Olga confermerà la versione di un parroco rivelando alla sorella di essere l’assassina del patrigno Tomas.

Ursula pugnalata dalla secondogenita, la scoperta di Blanca e Samuel

Gli spoiler riguardanti gli episodi [VIDEO] che il pubblico vedrà su Canale 5 tra qualche settimana svelano che Blanca anche se la madre le dirà che sua sorella Olga è morta farà delle indagini per scoprire la verità. A gran sorpresa quest’ultima si farà viva, dato che giungerà ad Acacias 38 per uccidere la donna che l’ha abbandonata nel bosco delle dame all’età di cinque anni. Ursula dopo essere stata minacciata più volte tramite degli oggetti intimidatori verrà pugnalata in pieno ventre dalla secondogenita, ma per fortuna non morirà. Blanca farà finalmente la conoscenza della sorella e oltre a rivelare la sua identità nel corso di una festa a La Deliciosa annuncerà di essere in dolce attesa. Con il passare dei giorni Blanca inizierà a credere alle parole della madre, cioè che la sua gemella ha dei problemi mentali.

La moglie di Samuel deciderà di recarsi nel luogo in cui è cresciuta Olga per far luce sul passato: purtroppo Ursula approfitterà di questa occasione per allontanarsi dalla secondogenita raggiungendo la figlia e il genero. A questo punto Blanca e il fratello di Diego verranno a conoscenza che l’uomo che ha accolto Olga chiamato Tomas, è deceduto da parecchi anni a causa di un incidente.

Il malessere di Blanca, Olga ammette di aver ucciso Tomas

Successivamente la Dicenta continuerà ad inveire contro la secondogenita accusandola di essere la responsabile della morte del patrigno. Intanto Olga cambierà il suo atteggiamento per far capire ai parenti di essere buona come la sorella, invece Ursula consiglierà ai coniugi Alday di incontrare il sacerdote Octavio. Purtroppo Blanca non riuscirà ad incontrare il prelato perché si sentirà male a causa della sua gravidanza, mentre Ursula affronterà Olga dicendole di essere la responsabile del malessere della sorella. L’ex istruttrice della defunta vedova De La Serna e Samuel apprenderanno da padre Octavio che Olga in passato ha tentato di sbarazzarsi di Tomas innestando un incendio.

In seguito Ursula e il fratello di Diego si preoccuperanno per la sparizione di Blanca e Olga. In realtà quest’ultima condurrà la sorella nella sua vecchia abitazione e le confesserà di aver messo fine all’esistenza di Tomas per aver abusato di lei. Dopo aver ascoltato le parole della gemella la primogenita di Ursula le darà fiducia convincendo anche il marito.