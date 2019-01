Annuncio

Le vicende della telenovela di origini iberiche "Il Segreto" sono sempre ricche di colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci dicono che il ritorno di uno storico personaggio darà avvio a dei cambiamenti. Tutto avrà inizio quando Gonzalo Castro fingerà di aver messo fine all'esistenza di Francisca Montenegro. Per fortuna si tratterà soltanto una finzione, perché la dark lady principale dello sceneggiato scritto da Aurora Guerra apparirà viva e vegeta insieme al marito Raimundo Ulloa ma in segreto.

In particolare emergerà che il primogenito della defunta Pepa e l’ex locandiere metteranno in atto il falso decesso della matrona molto probabilmente per tendere un tranello a Fernando Mesia.

Il Segreto: il marito di Maria inganna Fernando, il sospetto di Julieta

Tra qualche settimana i telespettatori italiani rivedranno Gonzalo Castro, che rimetterà piede a Puente Viejo con l'intento di vendicare la tragica fine della figlia Esperanza e del nipote Beltran. Il marito di Maria Castaneda si intrufolerà nella villa di Francisca e farà credere a Fernando Mesia di averla uccisa con un due colpi di pistola. Il primogenito della defunta Pepa inoltre chiederà al rivale di non denunciarlo come responsabile della scomparsa della dark lady. A questo punto tutti penseranno che la Montenegro ha perso la vita per cause naturali. A soffrire nel peggiore dei modi ovviamente sarà Raimundo, che per il troppo dolore organizzerà la veglia funebre della sua amata senza far aprire la bara.

Intanto Julieta avrà dei sospetti dopo aver appreso grazie ad una domestica che qualcuno ha sparato nello studio di Francisca quando la matrona si trovava in compagnia di Mesia.

La messinscena di Raimundo e Gonzalo, Francisca è viva

Anche Saul avrà dei dubbi perché penserà che la Montenegro potrebbe essere morta per mano di Fernando. Successivamente l’Ulloa farà cambiare idea alla Uriarte e al maggiore degli Ortega aprendo la bara della consorte. A quel punto Gonzalo fingerà di non essere a conoscenza della scomparsa della madre del defunto Tristan, ma quando riceverà la brutta notizia da Raimundo gli farà presente di essere ritornato nel quartiere spagnolo per vendicarsi della dark lady. In seguito ci sarà un clamoroso avvenimento dato che tramite un flashback si scoprirà che l’Ulloa ha inscenato la morte della sua amata con la complicità del nipote Gonzalo: nel breve filmato Francisca dimostrerà di essere viva mentre si troverà sdraiata all’interno della sua bara dando un bacio al marito.