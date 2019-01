Annuncio

diletta leotta, la nota conduttrice della piattaforma televisiva dedicata allo sport Dazn, è una donna che può vantare un numero di fan davvero elevato, specie grazie ai social network (Instagram in particolare) su cui è molto attiva. Proprio su questo social la siciliana posta regolarmente foto e video che la ritraggono in ogni ambito e che sono spesso oggetto di apprezzamenti fatti dagli utenti verso la sua bellezza.

Diletta Leotta, il bottone della camicia non tiene durante la diretta

Uno degli ultimi video [VIDEO] postato dalla Leotta, all'interno delle seguitissime Instagram Stories, ha destato in particolare la curiosità dei suoi numerosi followers, perché ha riguardato in qualche modo il suo abbondante seno.

Nello specifico durante la storia la bionda conduttrice era alle prese con il programma radiofonico di Radio 105 e stava invitando i suoi fan a seguire la diretta, per via della presenza di importanti ospiti.

Tuttavia l'attenzione dei fan si è subito poggiata su altro, Diletta Leotta infatti durante questo lancio aveva le cuffie alle orecchie e una camicetta viola che lasciava intravedere una scollatura abbondante sul suo seno. In particolare uno dei bottoni dell'indumento indossato non ha tenuto, anche a causa delle forme sinuose della donna, i più attenti hanno notato questo particolare che ha rischiato di generare un incidente hot in diretta.

Solo per un caso i lembi della camicia sono comunque rimasti adagiati sul copro della donna, senza creare una situazione imbarazzante. Nonostante questo però come spesso accade per la conduttrice, oggetto del desiderio di molti, anche questo video ha destato parecchio scalpore [VIDEO] e i commenti sul web sono stati i più disparati e in alcuni casi anche piuttosto diretti.

Diletta Leotta di ritorno dalle vacanze da Dubai

L'episodio raccontato è avvenuto al rientro in Italia della conduttrice dalle sue vacanze, infatti la donna è stata per qualche giorno nel paese degli Emirati Arabi e in particolare fra il Dubai e Abu Dhabi. Ma subito dopo il suo rientro si è subito messa al lavoro per il suo programma radiofonico dove gli ascoltatori possono trovarla praticamente quasi tutti i giorni.

A breve, ossia nel weekend end del 19 e 20 gennaio, Diletta Leotta tornerà sugli schermi degli abbonati Dazn all'interno della sua trasmissione diletta gol, in occasione della ripresa del massimo campionato di calcio italiano.