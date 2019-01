Annuncio

L'ex-tentatore di 'Temptation Island Vip' nonché uno dei personaggi storici di 'Temptation Island' in coppia con Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo, è tornato a sorpresa a parlare ai suoi followers online, a poche ore dall'intervento chirurgico subito in data 9 gennaio. Nello specifico, il personal-trainer capitolino ha fatto sapere che la sua operazione chirurgica che è avvenuta all'ospedale San Camillo di Roma si è conclusa nei migliori dei modi.

Francesco Chiofalo mostra uno scatto su Instagram dopo l'intervento chirurgico

L'ex-public figure di 'Temptation Island', Francesco Chiofalo, ha rassicurato personalmente i suoi fans, a seguito dell'operazione chirurgica che l'ex-tentatore ha dovuto subire per un tumore al cervello.

Lo scorso 9 gennaio, l'ufficio-stampa dell'ospedale San Camillo ha reso noto che il tumore di Francesco Chiofalo è un meningioma al cervello, un tipo di tumore benigno che andava asportato.

Subito dopo il delicato intervento, l'ex-tentatore capitolino ha fatto sapere a chi lo segue via social-media di stare bene e di essere cosciente. ''Ce l'ho fatta, sto bene'', queste sono le parole che sintetizzano il messaggio lanciato da Francesco Chiofalo, a margine dell'operazione chirurgica a cui si è sottoposto Chiofalo, dopo aver scoperto di essere malato di cancro. Il summenzionato messaggio è contenuto nella descrizione di una foto che immortala Chiofalo mentre è sdraiato [VIDEO]sul letto dell'ospedale dove ha deciso di operarsi. Nella foto in questione appaiono evidenti i segni dell'intervento chirurgico sulla fronte di Francesco.

Selvaggia Roma criticata sul web per il suo comportamento insensibile nei confronti del suo ex Francesco

''Chiofalo è stato operato dal responsabile di neurochirurgia.

Come da prassi, la prognosi non sarà sciolta prima di 24 ore'', ha rilasciato l'ospedale San Camillo circa l'intervento chirurgico dell'ex-public figure di 'Temptation Island' nonché ex-fidanzato di Selvaggia Roma, la quale è stata recentemente inondata [VIDEO] dalle critiche giunte online da parte di chi la taccia di insensibilità nei riguardi del suo ex, per non aver speso parole pubbliche destinate a 'Lenticchio'.

A seguito dell'avvenuta operazione di Francesco Chiofalo, mediante un'Instagram-story la famiglia del personal-trainer capitolino ha fatto sapere che non appena verrà sciolta la prognosi verranno resi pubblici gli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'amato personal-trainer capitolino.