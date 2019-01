Annuncio

Annuncio

È tempo di saluti per La Dottoressa Giò, la fiction di Canale 5 giunta oramai alla sua quarta e ultima puntata. Essa andrà in onda con largo anticipo rispetto alle abitudini, a causa di alcune variazioni di palinsesto previste da Mediaset in occasione del Festival di Sanremo. Per evitare un'emorragia di ascolti, a causa del difficile scontro con la kermesse canora, la rete ammiraglia del Biscione ha deciso di anticipare L'Isola dei famosi a domenica 3 febbraio, motivo che ha inevitabilmente portato proprio la serie televisiva con Barbara D'Urso a variare la sua giornata di programmazione, anticipandone i tempi.

I fan del programma potranno così seguire due puntate in soli due giorni, apprendendo il destino della dottoressa e l'epilogo degli altri personaggi principali del telefilm.

La Dottoressa Giò: ascolti ancora sottotono

Ci si aspettava ascolti superiori per La Dottoressa Giò [VIDEO], su cui Mediaset puntava per risollevare una serialità da tempo in crisi.

Advertisement

Ma neppure Barbara D'Urso è riuscita in questo obiettivo, fermandosi a dati Auditel non certo entusiasmanti. La conferma è arrivata dai risultati della terza puntata, trasmessa ieri in prima serata su Canale 5. Essa non ha certo brillato e ha raccolto davanti al video solo 2.444.000 spettatori pari al 10.2% di share. Ben più positivi sono stati i dati relativi a Che tempo che fa, vincitore della sfida del prime time. La trasmissione con Fabio Fazio ha totalizzato 3.938.000 spettatori pari al 15.2% di share. A completare la serata della domenica, segnaliamo i buoni ascolti de La Porta Rossa su Rai 2 con 1.392.000 appassionati (5.5% di share). Su Italia 1 Le Iene hanno raggiunto 1.927.000 spettatori con il 10.3% di share mentre su La7 Non è l’Arena ha conquistato il 7.1% con 1.422.000 spettatori.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ultima puntata: le anticipazioni

Grande attesa per l'ultima puntata de La Dottoressa Giò, in onda eccezionalmente martedì 29 gennaio. Mediaset infatti ha deciso di lasciare la prima serata di domenica prossima [VIDEO] a L'Isola dei famosi 2019 per evitare lo scontro del reality show con il Festival di Sanremo. L'epilogo della fiction con Barbara d'Urso rivelerà le sorti della sua protagonista: Giò sarà costretta a lottare tra la vita e la morte mentre le Forze dell'Ordine effettueranno le loro indagini per capire chi abbia tentato di ucciderla. E la verità sul coinvolgimento di Monte e la Torre comincerà lentamente ad essere svelata. Dopo alcuni momenti di grande preoccupazione, finalmente Giò si risveglierà ma sarà costretta rendersi conto che qualcosa potrebbe cambiare per sempre la sua carriera professionale. La dottoressa avrà il braccio sinistro paralizzato e difficilmente potrà riprendere le sue normali mansioni in ospedale. Soltanto l'aiuto del braccio robotico, in precedenza tanto criticato, potrebbe ridarle la possibilità di sperare in una completa guarigione. In questi giorni difficili Paolo starà sempre vicino a Giò, aiutandola anche nello scontro con Monti.