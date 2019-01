Annuncio

Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio condotta da Maria De Filippi che vedremo in onda anche domani, giovedì 24 gennaio, con la prima puntata di questa settimana dedicata al trono classico. Le anticipazioni ufficiali rivelano che si tratta di uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione dato che, come anticipato dalle Stories del profilo Instagram del people show, ci sarà la prima scelta definitiva. [VIDEO]

Spoiler trono classico di domani 24 gennaio: arriva la scelta finale di Cerioli

Il primo tronista che vedremo congedarsi dalla trasmissione di Maria De Filippi è Andrea Cerioli, già in passato protagonista della trasmissione sentimentale di Canale 5.

Qualche anno fa, infatti, subito dopo la partecipazione al Grande Fratello, Andrea si mise in gioco partecipando al programma della De Filippi e in quel caso, anche se non scelse in studio, coronò poi il suo sogno d'amore con Valentina che frequentò a lungo fuori dagli studi televisivi.

Questa volta, invece, la scelta finale di Andrea c'è stata [VIDEO]. Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di questa puntata di Uomini e donne, che vedremo in onda domani 24 gennaio su Canale 5, rivelano che anche questa volta il tronista bolognese si è distinto da tutti gli altri protagonisti della trasmissione dato che non ha voluto fare la scelta all'interno della villa.

Tra le novità di questa edizione del dating show di Maria De Filippi, infatti, vi è quella della scelta all'interno della villa che verranno poi trasmesse in prima serata su Canale 5. Andrea, invece, ha preferito fare la sua scelta all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi, quindi con le classiche poltroncine rosse che da anni ormai contraddistinguono il momento dell'epilogo del percorso dei tronisti in carica.

E' amore tra Andrea e Arianna a Uomini e donne

Ma chi è la scelta finale di Andrea Cerioli? Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne, che vedremo in onda domani pomeriggio su Canale 5, rivelano che alla fine il tronista bolognese ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Arianna, la corteggiatrice che sembra avergli rapito il cuore. Una scelta che in parte il pubblico da casa si aspettava dato che nel corso delle puntate il tronista aveva lasciato intendere di essere attratto particolarmente dalla Cirrincione, la quale ha risposto con un sonoro 'sì'.