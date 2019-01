Annuncio

La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 11 gennaio su Canale 5 ha concesso ampio spazio al trono di Andrea Cerioli, alle prese con le corteggiatrici Arianna e Federica. L'incontro con quest'ultima, avvenuto nel parcheggio degli studi di Cinecittà, si è trasformato in un dialogo acceso: lui ha rimproverato la corteggiatrice per il suo nervosismo e la sua espressione arrabbiata, mentre lei ha dichiarato di essere fatta così. Il tono delle voci si è alzato per entrambi, fino a quando lui ha deciso di andarsene senza offrire ulteriori giustificazioni.

In studio, Cerioli ha ammesso di non voler al suo fianco una ragazza con la quale non è possibile parlare con serenità, quindi ha deciso di eliminarla, ribadendo più volte tale scelta a Maria De Filippi.

Federica è quindi uscita dallo studio e non è rientrata più. Si tratterà di una decisione definitiva? O, come accadrà per Teresa con Andrea Dal Corso [VIDEO], anche nel suo caso avverrà un passo indietro?

Anticipazioni Uomini e donne: Andrea riprende Arianna

L'assenza di Federica dal Trono Classico non durerà a lungo. Già le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione effettuata il 27 dicembre scorso confermano che Andrea deciderà di riaccogliere nel suo parterre la corteggiatrice eliminata in precedenza. A fare il primo passo avanti verso il chiarimento sarà proprio Federica, quando lui si troverà ancora a Roma per l'esterna con Arianna. Lo raggiungerà sotto l'hotel e gli chiederà di parlare per spiegargli le sue ragioni. La discussione darà buon esito e alla fine Cerioli accetterà di farla tornare nel programma.

In studio, Arianna resterà sorpresa e delusa per questo passo indietro soprattutto considerando che l'esterna con il tronista era andata molto bene. Durante il loro incontro, infatti, c'era stato un bacio appassionato e la corteggiatrice credeva che Andrea avesse oramai le idee chiare nei suoi confronti. La reazione di Federica alla vista del bacio sarà fredda e distaccata, dato che si sarebbe aspettata un simile comportamento da parte del tronista. Ma dopo che Andrea chiederà ad Arianna anche di ballare, ci sarà una nuova reazione scomposta e Federica uscirà dallo studio.

Registrazione Uomini e donne 3 gennaio: un nuovo bacio per Arianna

Le anticipazioni di Uomini e donne del 27 dicembre ci hanno svelato che Federica rientrerà nel programma appena in tempo per vedere il bacio scambiato tra Arianna e Andrea. Il gesto si ripeterà anche nel corso della registrazione successiva, effettuata il 3 gennaio. In essa, la coppia si confronterà sul ritorno di Federica e lei ammetterà di averlo trovato geloso quando aveva scoperto che aveva trascorso una serata in discoteca.

Arianna continuerà ad apparire in pole position nelle preferenze del tronista che comunque vivrà una piacevole esterna anche con Federica. Solo baci a stampo in questo caso, però, perché Andrea riterrà inopportuno compiere lo stesso gesto romantico in pochi giorni con le sue due corteggiatrici. Oggi 12 gennaio verrà mandata in onda una nuova registrazione dedicata al Trono Classico [VIDEO] di Uomini e donne nella quale si attendono novità anche nel percorso, ancora tutto il salita, dell'ex single di Temptation Island Vip.